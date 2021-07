El PP de Teruel plantea debatir la condonación de la deuda de la liquidación negativa de ingresos del Estado de 2020

En el texto de la propuesta se insta al Gobierno de España a condonar la deuda generada por la liquidación negativa de la participación en ingresos del Estado del año 2020 "para paliar las graves consecuencias que tendrá sobre los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells en 2022".

En caso de que esta medida no se pusiera en marcha, la propuesta de los 'populares' exige al Gobierno de España que aplace dos años la devolución de dicha deuda y posibilite el fraccionamiento del pago de la misma en diez años (120 mensualidades), ampliables otros diez años más en caso de que existan problemas de liquidez, como ya se hizo en 2012 con las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009.

EN PRIMERA LÍNEA CONTRA EL CORONAVIRUS

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha recordado que "los ayuntamientos hemos estado en primera línea de batalla luchando contra el coronavirus y eso nos ha supuesto un aumento considerable de gasto". La regidora ha puesto como ejemplo que, en el consistorio el coste de limpieza de colegios supone ahora 150.000 euros más que antes de la pandemia.

"También estamos poniendo en marcha ayudas importantísimas al sector empresarial", ha indicado Buj, quien ha apuntado cómo el consistorio ha apoyado en especial, "al sector de la hostelería, mientras hemos dejado de recaudar tasas como la de terrazas".

Igualmente, ha resaltado que el Ayuntamiento de Teruel "está haciendo un esfuerzo extraordinario luchando contra el COVID-19 tanto en la parte sanitaria como en la crisis económica, y no hemos recibido del Gobierno de España ni un solo euro más, a pesar de estar haciendo un esfuerzo económico brutal".

La alcaldesa ha resaltado que, no solo no se ha contado con ningún refuerzo financiero para ese mayor coste económico, "sino que ahora Pedro Sánchez nos dice que, como ha recaudado muchos menos impuestos de los que pensaba, nos va a tocar devolver dinero".

"Por esto pedimos al Gobierno central que condone esa deuda que nos quieren imponer a los ayuntamientos, como en otras ocasiones se ha hecho con Comunidades Autónomas, porque no es de justicia que seamos las administraciones más cercanas al ciudadano, y las que estamos prestando los mayores servicios, quienes veamos mermados nuestros ingresos, cuando hoy estamos poniendo más dinero que nunca para paliar la crisis", ha concluido la regidora.

ERRORES DE GOBIERNOS SOCIALISTAS

Por su parte, la concejal de Hacienda, Rocío Féliz de Vargas, se ha referido también a las liquidaciones de 2008 y 2009, que ya fueron negativas. En aquel momento se pospuso el pago durante dos años y luego se fraccionó en veinte años.

La responsable municipal de Hacienda ha lamentado que "vamos a tener que seguir devolviendo dinero hasta el año 2031, casualmente con otro gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero, por sus malas previsiones".

A juicio de Féliz de Vargas, esto sucede porque "los presupuestos que suele hacer el Partido Socialista son irreales, inflan ingresos que luego el Gobierno no recibe y, como no los ingresa, no los puede dar a los ayuntamientos, y al adelantarlos, la consecuencia es que los tenemos que devolver con el consiguiente roto que nos hacen a las entidades locales".

"La principal propuesta que trae el PP con esta moción es que se condone la deuda a los ayuntamientos, porque las entidades locales hemos estado desde el minuto cero ayudando y soportando los incrementos de gastos que nos ha supuesto la pandemia, costeándolos con recursos propios sin recibir un solo euro del gobierno de España", ha reclamado Féliz de Vargas.

Por esta razón, ha subrayado, "sería muy injusto y un robo a los propios ciudadanos que, sin habernos ayudado, además tuviésemos que devolver un dinero que nos han adelantado en su momento".

La participación en tributos del Estado supone un ingreso todos los años para el Ayuntamiento de Teruel unos 8,5 millones de euros.

PROPUESTA PRESENTADA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

A menos de seis meses para que dé comienzo el año 2022, el Gobierno de España no ha propuesto todavía ninguna medida que evite que la liquidación negativa ponga en serio peligro la sostenibilidad financiera y la viabilidad de un gran número de entidades locales, han destacado desde el PP turolense.

"De reclamar esa devolución, pondrán en serio peligro la atención de los vecinos en todas las localidades del territorio", se ha afirmado desde las filas 'populares'.

Al tratarse de una problemática que afecta a los 236 municipios de la provincia de Teruel, el Grupo del Partido Popular en la DPT ha presentado también esta iniciativa para su debate en la sesión ordinaria del mes de julio en la Diputación, que tendrá lugar este miércoles.