Pablo, ganador de 'Pasapalabra', cuenta en 'Espejo público' en qué se ha gastado el premio: videojuegos, viajes, vivienda...

Pablo Díaz, concursante de Pasapalabra, consiguió completar el rosco y llevarse un bote de 1.828.000 euros. Casi un mes después, el joven de 24 años ha visitado este martes el programa de Espejo público para contar cómo ha cambiado su vida tras participar en el concurso de Antena 3. Los seguidores del programa han podido seguir los pasos del violinista en su cuenta de Twitch donde ha participado en varios retos.

Los colaboradores del magazine matutino han querido interesarse por cómo ha cambiado la vida de su invitado a nivel económico y en qué ha decidido invertir su suculento premio. "Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado ha sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch", ha reconocido el joven. "Para relajar tensión del concurso", ha comentado uno de los tertulianos. "En los jueguecitos, vaya con los millennials ", ha añadido otro.

El ganador del concurso de Roberto Leal ha explicado que juega muy rápido a este tipo de videojuegos y que quería darse un capricho tras su paso por Pasapalabra. No obstante, los videojuegos no serán su única inversión: "Lo quiero emplear para ayudar a mis padres, si les falta cualquier cosa en el terreno económico que no tengan problema, y luego también en independizarme que no mucha gente de mi edad puede decir...".

"Ya es hora", ha respondido Rubén Amón. "Oye, que es un chaval", ha replicado la presentadora, Lorena García. El invitado ha detallado que tiene previsto comprar una casa a sus padres, teniendo en cuenta que en Madrid el precio del alquiler está por las nubes: "No sé si me voy a independizar yo o voy a independizar a mis padres". Además, Pablo ha confesado que tiene planificado hacer algún viaje con su novia o su familia, pero que no es una persona caprichosa y que piensa invertir su dinero con cautela.

Sin embargo, Pablo no podrá disfrutar del premio al completo y es que, según ha explicado él mismo, tiene que entregar a Hacienda el 43% de los beneficios. En consecuencia, el joven solo podrá obtener un poco más de un millón de euros de su premio. "Pero yo me doy con un cante en los dientes", ha celebrado el invitado.

📲¿En qué ha gastado @pablodiazviolin parte del premio de 1.828.000 euros de @PasapalabraA3?https://t.co/Tk9r4yqJGn — Espejo Público (@EspejoPublico) July 27, 2021

Pablo Díaz ha hablado de cómo ganar Pasapalabra le va a cambiar la vida y, por consiguiente, su aspecto físico. El joven ya se tiñó el pelo de color verde por una apuesta y en unos días se atreverá a raparse la cabeza al cero. El ganador del rosco más conocido de la televisión retrasmitirá el momento en directo desde su cuenta de Twitch.