Antonio Canales estalla contra 'Supervivientes': "Manipuláis, me pusisteis a la audiencia en contra"

Telecinco comenzó su semana emitiendo el debate final de Supervivientes 2021, que se grabó el sábado, en plena resaca de la final. El programa repasó cada uno de los aspectos de la edición, pasando muy de puntillas sobre lo pertinente a las informaciones vertidas en Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Y es que, sobre esto se explayará la ganadora del reality el próximo martes en Ahora, Olga. Sin embargo, sí que se trataron algunas cuestiones relacionadas, como es el caso de Antonio Canales y su supuesta relación con Fidel Albiac y Rocío Carrasco.

El bailaor, acusando falta de memoria, dio varios giros hasta reconocer su buena relación con ambos, algo que prácticamente negó cuando se le preguntó al respecto en Supervivientes, teniendo al lado a Olga Moreno. En ese momento, presumió de relación con los Flores, algo que cambiaría en el Deluxe.

Sin embargo, la cosa no se quedó ahí y Canales dio un nuevo giro en el que, además, atizó a la televisión. Y lo hizo a colación de un vídeo que le puso la organización a Moreno, unas imágenes que ella se abstuvo de comentar. "Lo que estáis haciendo es manipulación y no lo voy a permitir", comenzó.

"Estais poniendo todo eso sin con texto, con muy mala baba, para enturbiar la celebración de Olga. Y eso no se hace. Me desgastasteis como personaje ante la audiencia y por eso salí tan pronto, pero también le hicisteis la vida imposible a Olga allí dentro y a otros que la defendían, como Marta, así que me alegro de que con todo eso haya ganado. Nada cambia que yo conociera a Carrasco, Olga es mi amiga", dijo Canales, dejando al plató perplejo.

Ante un escéptico Jordi González, que presentó la gala; Canales especificó que se refería a Belén Rodríguez, quien le presionó mucho con el asunto de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Eso sí, luego echó balones fuera y, ante un González más incisivo que le dijo que pusiera las denuncias que considerara, Canales añadió que se refería a la manipulación de la televisión en general.