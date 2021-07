Este lunes, los colaboradores de Ya es mediodía han analizado la victoria de Olga Moreno en Supervivientes 2021 y, entre ellos, estaban Marta López, defensora y amiga acérrima de la sevillana, y Rosa Benito, tía de Rocío Carrasco.

La ex de Amador Mohedano, que también ganó Supervivientes en 2011, opinó que la mujer de Antonio David era "una ganadora maravillosa", y le daba mucha alegría sobre todo por Rocío y David Flores, que lo habían vivido con "una gran satisfacción".

La excuñada de Rocío Jurado ha considerado que Moreno fue una buena concursante y no quería mezclar lo de fuera con lo del reality. Aun así, ha criticado la celebración de la victoria, pues no le parecía bien que Antonio David acudiera a las inmediaciones de Mediaset a festejarlo con una botella de champán.

"Yo me quedo en el hotel", ha opinado. "Si no quieres guerra, no vayas al batallón". Además, ha considerado que, de este modo, se ha podido hacer daño: "Vamos a respetar el dolor de otra gente".

"Hay mucha gente que está sufriendo, muchísima", ha explicado para aclarar que no solo se refería a Rocío Carrasco.

Pone en duda que Olga Moreno esté preparada para hablar

De hecho, Rosa Benito ha opinado que Olga Moreno "no está preparada" para protagonizar Ahora Olga, la entrevista que concederá este miércoles: "Dirá todo lo que tenga que decir, porque son vivencias que ella ha tenido, pero creo que va a tener muchos lapsus".

"Mentalmente, después de estar cuatro meses en Supervivientes, creo que no va a estar preparada para ver vídeos, para enfrentarse a algo así", ha añadido.

"Yo no creo que haya preparado nada. Olga, para hablar de ella y de su vida, no creo que necesite mucho tiempo para expresarla y creo que está preparada para contar lo que ella ha vivido... No creo que vaya a hacer un repaso a toda la docuserie... Creo que hablará de lo suyo personal de la docuserie y está bien preparada", ha rebatido Marta López.