Cs demana a l'Ajuntament de València una bateria de mesures de suport al xicotet comerç

20M EP

NOTICIA

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, i el regidor de Cs Rafael Pardo han demanat al consistori "done suport i ajudes directes per als autònoms i pimes afectats per les conseqüències econòmiques derivades de la pandèmia".