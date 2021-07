Cs señala que ha echado a Salvador e insta al PP a actuar contra los ediles que salieron del gobierno local

En rueda de prensa en la sede de Ciudadanos tras la reunión del Comité Permanente del partido, Pérez ha descartado que comportamientos como el de Salvador -que desobedeció a la dirección de Cs al votar a favor de la investidura de Cuenca y que ahora se incorporará al nuevo Ejecutivo municipal- hagan que a la formación naranja le resulte más difícil recuperar la confianza de los votantes.

Ha defendido que Ciudadanos actúa "con toda la contundencia cuando se producen este tipo de situaciones" y, en el caso de Granada, se ha suspendido de militancia tanto a Salvador como al edil José Antonio Huertas, que también apoyó la investidura del candidato socialista.

Aunque el procedimiento sancionador sigue abierto y la expulsión de ambos todavía no es definitiva, ha afirmado que "de facto ya no están en Cs". "Ellos mismos dictaron su propia sentencia en el momento en que traicionaron claramente lo que este partido había planteado", ha comentado sobre la orden que dio la dirección de que no se votase a Cuenca como alcalde y de que Huertas presentase su candidatura.

A continuación, el vicesecretario general ha defendido que todos los partidos deberían ser "igual de contundentes y resolutivos" que la formación naranja cuando sus cargos públicos actúan como lo han hecho Salvador y Huertas.

Tras afirmar que lo ocurrido en Granada "tiene su origen en la ruptura unilateral e injustificada por parte de los concejales del PP", ha preguntado qué hizo este partido ante esa situación. "Absolutamente nada, ni lo hará. Los nuestros están ya en camino de ser oficialmente expulsados 'de iure', aunque de facto ya lo están", ha manifestado.

La disputa entre el PP y Ciudadanos sobre si su acuerdo de coalición daba la Alcaldía a Salvador durante cuatro años o si a mitad de legislatura ésta debía pasar a manos de los 'populares' provocó la ruptura del equipo de gobierno a principios del pasado junio. Los siete ediles del PP y dos de Cs -Manuel Olivares y Lucía Garrido- salieron del Ejecutivo y Salvador, que se había quedado solo junto a Huertas, se vio obligado a dimitir.