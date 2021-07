Lola e Iván acallan los rumores de crisis anunciando sus planes tras 'Supervivientes 2021'

Lola y su novio, Iván, protagonizaron el pasado viernes uno de los reencuentros más emotivos de la final de Supervivientes 2021. El joven acudió al plató para recibir a la influencer pese a los rumores que corrían desde hacía semanas sobre una supuesta infidelidad. Ahora, al fin juntos, acallan los rumores de crisis.

La pareja no se ha separado desde que viera de nuevo en la última gala y, de hecho, tiene pensado pasar muchos más días disfrutando de la estancia en España. Así lo ha comunicado Lola este lunes a través de Instagram, pues desea disfrutar de los últimos días del mes de julio en Alicante junto a Iván. "Mañana es su cumple y quiero pasarlo con mi chico", ha escrito Lola.

Tanto Iván como Lola publicaron el pasado fin de semana románticas stories en las que se dejaban ver cariñosos. "Mi regalo de cumpleaños ha llegado", escribió el futbolista en una de sus publicaciones, en la que aparecía su novia rodeada de sus seres queridos y visiblemente feliz.

Lola disfruta de una cena con su novio, Iván. INSTAGRAM

Durante las primeras semanas de concurso, Iván fue el principal defensor de la exconcursante de La isla de las tentaciones en los platós de Mediaset. Sin embargo, decidió no acudir más a las galas al estallar los rumores de que la habría engañado con otra persona.

"Cuando llegue su momento le daré las explicaciones pertinentes sobre el porqué de mi decisión a la única persona que las merece", expresó Iván a través de su perfil de Instagram el pasado 27 de junio.

"Nunca he querido salir en TV, ni hacerme famoso, ni sacar ningún beneficio de todo esto, si he aparecido en TV es porque mi pareja me lo pidió y hasta el último momento no tomé la decisión y los que lo tienen que saber saben que es así, yo tengo una vida que dejé apartada por única y exclusivamente defender a mi pareja en su concurso", contó.

El joven aseguró que su ausencia de los platós iban a beneficiar a Lola y a su familia. "Nunca me verán participar de este circo, mientras tanto que se sume quién quiera pero yo tengo mi conciencia muy tranquila y unos principios que no me permiten hacerlo, quien quiera que lo entienda y el que no pues lo siento mucho, vuelvo a mi vida, a mi trabajo, a mi entorno del que nunca debí haber salido", zanjó, compartiendo su firme apoyo a su novia, con la que ahora pasa unos días estupendos.