La pasada semana, los rumores de infidelidad sobrevolaron la relación de Lola e Iván Rubio, pues tanto Nagore Robles como Miguel Frigenti aseguraron que a él se le había visto con una de sus exnovias. Mientras que ella continúa aislada en Supervivientes 2021, su novio anunció que dejaba de defenderla ante todos los comentarios que se estaban haciendo sobre él en televisión.

Aunque él ha negado haber sido infiel y explicó que ella, además de ser su exnovia, era una excompañera de trabajo con la que quedó porque es quien le depila, muchos son los dedos acusadores que lo señalan como infiel y le echan en cara querer hacerse famoso a costa de Lola.

Por ello, Iván Rubio ha querido pronunciarse a través de Instagram y dejar claro que las "explicaciones pertinentes" sobre su marcha de la tele se las debe solo a su novia: "¡Nunca me escondo y nunca me esconderé!".

"Nunca he querido salir en televisión, ni hacerme famoso, ni sacar ningún beneficio de todo esto. Si he aparecido es porque mi pareja me lo pidió y hasta el último momento no tomé la decisión", aseguró este lunes el novio de Lola. "Tengo una vida que dejé apartada única y exclusivamente por defender a mi pareja en su concurso, tomo esta decisión porque creo que es lo mejor para ella y para su concurso y, sobre todo, para mí y para los míos".

"Nunca me verán participar en este circo, mientras tanto que se sume quién quiera, pero yo tengo mi conciencia muy tranquila y unos principios que no me permiten hacerlo", continuó. "Vuelvo a mi vida, a mi trabajo, a mi entorno del que nunca debí haber salido".

"Mil gracias a toda la organización de Supervivientes por el trato recibido, que tengo que decir que ha sido de 10 en todo momento, desde el día que llegué. Y gracias a toda esa familia que he podido hacer, tanto defensores como concursantes de esta edición porque me llevo unos cuantos amigos", declaró Iván Rubio.

"Esto no se lo deseo a absolutamente nadie. No espero que se me apoye ni que se me entienda, simplemente es mi decisión", concluyó. "Y, por supuesto, aunque en la sombra, siempre defenderé el ¡Lola ganadora!".