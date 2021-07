Rutas Enemigas vuelve a apostar por la escena toledana para celebrar sus 400 programas el día 30 con Los Hidrocálidos

El responsable y locutor del programa, Daniel Díaz, ha indicado a Europa Press que el pasado año tuvo que suspender la fiesta de celebración del aniversario del programa debido a la pandemia y que este año se celebrará con todas las medidas pertinentes y en el exterior, en la terraza de El Barty (La Pasarela, Polígono industrial) a partir de las 21.30 horas.

El precio de la entrada será de cinco euros -es necesario reservar para asistir en el teléfono 608 36 43 15- y la recaudación será íntegra para la banda. Además, después del concierto de Los Hicrocálidos el propio conductor del programa junto a Javi, un antiguo colaborador del mismo, amenizarán la velada pinchando discos en vinilo.

LA RADIO Y LA PANDEMIA

Díaz ha explicado que Rutas Enemigas ha podido sortear la pandemia porque estaba preparado y acostumbrado a grabar el programa en podcast desde casa con sus "maquinitas", al contrario de lo que le ha pasado a otros compañeros que tuvieron que comprarse un equipo porque estaban acostumbrados a emitir en estudios. "Yo estaba ya apercibido y no me costó nada".

Por tanto, ha indicado que para él en la pandemia todo fue "muy fluido y normal" para llevar a cabo el programa, pese a que cuando acabó el confinamiento y los días más duros de la pandemia decidió hacer un cambio y volver a emitir el programa en directo, por lo que desde principios de año volvió a Onda Polígono para llevarlo a cabo desde allí.

Regresó a Onda Polígono porque es la única radio comunitaria que hay en Toledo y la relación que ha mantenido con ellos nunca ha sido mala pese a su marcha. "Era lógico volver allí", confiesa, para agregar que tenía ganas de volver a hacer directos porque lo echaba "mucho de menos".

A ello ha añadido que llevar invitados al estudio es "mucho más cómodo" que hacerlo en casa porque hay mejores equipos. "Me gusta de vez en cuando hacer un cambio y ahí estaba la oportunidad", ha zanjado el responsable de Rutas Enemigas.

UNA MIRADA ATRÁS Y RETOS DE FUTURO

Mirando hacia atrás tras estos 400 programas, Díaz ha admitido que se lo ha pasado "muy bien" y que se ha movido bastante buscando nuevos retos e intentando no quedarse quieto. "He estado en todas partes: locales de ensayo, en estudios de grabación y en casa".

"Nunca me ha costado moverme, coger los trastos y salir; aunque echo de menos cosas que se han perdido por el camino como las salas, el ambiente y la escena de Toledo, que está un poco más parada ahora", ha subrayado.

En este sentido, ha lamentado que "las salas 'mainstream' de la capital regional hayan paralizado por completo sus conciertos. "La escena, si estaba cogida con pinzas, se está muriendo y hay que revitalizarla aunque sea con iniciativas como esta".

Respecto al futuro, asegura que no tiene nada pensado y que seguir aguantando ya es mucho. "De vez en cuando se me pasa por la cabeza dejarlo pero enseguida noto el mono y cuando hago parones porque me voy de vacaciones estoy como loco por hacer el programa. Hay Rutas Enemigas para rato".

Lo que sí que ha notado en estos años de trayectoria es que el programa ha dejado de ser tan local como en sus inicios, no solo porque la escena toledana "esté pachucha", sino también porque Rutas Enemigas se emite en Radio Almaina (Granada) y Radio Pra (Nava, Asturias). "Me ha abierto más y ya no me centro tanto en Toledo", ha concluido.