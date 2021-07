El dardo de Alexia Rivas a Olga Moreno y Antonio David en 'Supervivientes': "Han tenido 20 años para contar su historia"

Este viernes, Telecinco emitió la segunda parte de la final de Supervivientes 2021. La gala, presentada por Carlos Sobera, albergó a todos los exconcursantes de la edición y a los defensores de los finalistas: Lola Mencía, Melyssa Pinto, Gianmarco Onestini y Olga Moreno.

Esta última indudablemente ha sido una de las concursantes que más controversia ha generado durante el desarrollo del concurso, más que por sus acciones, por la interpretación de estas en el marco de la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Los mejores memes de 'Supervivientes 2021' Los mejores memes de 'Supervivientes 2021'

El formato emitió el vídeo completo de la reacción de la pareja de Antonio David Flores cuando recibió la carta de su excompañera de reality y nueva amiga, Marta López. Y es que, algunos de los expulsados tuvieron la oportunidad de mandar apoyo en forma epistolar a los finalistas.

"Es un padre ejemplar y Marta López lo sabe, hemos sufrido tanto intentando que las cosas fueran bien... esos niños están criados sin rencor ni odio, lo hemos hecho lo mejor posible. Se nos han hecho tan difíciles estos años... y ahora se juzga a mi marido, con lo que llorado y luchado ese hombre", gritaba Moreno, empapada en lágrimas.

Después, la empresaria expresó que sentía que el de su familia era un drama tabú, unas palabras que no fueron compartidas en plató. "Nadie lo sabe, pero no podemos decir nada ni hablar... si antes era fuerte, ahora lo soy mucho más. No voy a dejar que nadie pisotee a mi gente. En mi vida pensé que me desahogaría, pero llevo tres meses y medio tragándomelo todo, que difícil ha sido. Perdóname, David", concluyó Moreno.

Marta López, compungida, comentó las imágenes desde Madrid y afeó que le parecía que era una pena que se juzgara a Moreno por desahogarse, calificando a la gente que hacía como "injusta". Después, señaló a Alexia Rivas por un comentario que hizo mientras se emitía el vídeo, algo que aclaró ella misma segundos después.

"Lo que yo quería decir es que me ha sorprendido que Olga diga eso, porque llevan 20 años hablando en televisión. Entiendo que ella pueda llorar y sentir dolor, pero mientras ellos hablaban otras personas lloraban en su casa", dijo Rivas ante las alusiones. En la misma línea, Sylvia Pantoja apuntó que, a su parecer, Olga había abusado del victimismo y de intentar dar pena.