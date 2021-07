Aprovat el ban de les Falles de setembre, que supedita actes i horaris a la situació sanitària

Així ho ha anunciat el vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, en acabar la roda de premsa de la Junta de Govern on s'ha donat llum verda al document.

"Tot està supeditat a la situació sanitària del moment però, evidentment, l'organització de les falles, encara que amb un format reduït i molt contingut i amb eliminació de moltes activitats, s'ha de fer amb temps", ha explicat Campillo.

Així, hi haurà analogia entre les celebracions i les limitacions que viuen determinats sectors com el de l'hoteleria. L'horari de els envelats, per exemple, no podrà excedir en cap cas de l'horari d'obertura de l'hoteleria ni tampoc de la 1.30 hores de la matinada. Aquests condicionants s'aplicaran també a les activitats culturals i no es permetran ni orquestres ni discomòbils.

A més, el ban faller inclou altres normes habituals en les festes falleres com les restriccions d'accés al centre de la ciutat.

També s'estableixen exempcions com la del pagament del servici d'estacionament regulat amb limitació horària, que en aquesta ocasió se suspendrà des de les 9.00 hores del dia 30 d'agost fins al dia 6 de setembre en tot el terme municipal.

EIXIDA DELS MONUMENTS

Igualment, l'eixida de les falles grans al carrer es produirà ja en la segona quinzena del mes d'agost mentre que els envelats es podran instal·lar el 29 d'agost i només es podrà avançar la seua eixida un parell de dies si no obstaculitzen la via pública o no tallen el trànsit als autobusos de l'EMT.

El vicealcalde ha recordat que hi ha hagut un "diàleg extens amb el món faller a l'hora de preveure els actes" i ha expressat la confiança en què "el bon fer de tots i totes ens porte a una situació en què mai més tinguem a veure les falles emmagatzemades en Fira València a l'espera d'una situació sanitària normal".

El regidor també ha assegurat que "tot s'ha fet també en diàleg amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que, evidentment, tutoritza totes les activitats i que també tindrà l'última paraula depenent de la situació".