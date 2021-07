Les Falles de setembre, en escac per la Covid

València està encara «molt lluny» de les Falles, previstes per a entre l'1 i 5 de setembre, i encara no es pot valorar com se celebraran. El creixement descontrolat dels contagis, quan queda poc més d'un mes per a les festes ajornades de març, no dibuixa un escenari gens falaguer, i més tenint en compte que altres poblacions com Torrent, l'Eliana o Riba-roja de Túria ja han decidit suspendre les seues festes pel mateix motiu.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va dir ahir que «no seran unes Falles normals, això ja tothom ho sap», i va demanar esperar a veure com evoluciona la pandèmia per a determinar els actes que es podran celebrar. «L'Ajuntament i la conselleria mantenen reunions permanents i veuran com ajustar al màxim la part de celebració que es puga fer. No podem córrer més ni anticipar res fins que no vaja passant el temps i millore la situació» amb la vacunació, va dir.

El cap del Consell va indicar que hi ha una qüestió que en principi sí que podrà ser efectiva, i és la cremà de monuments fallers, «però cal veure com s'arriba a la situació des de la màxima prudència», va insistir. «Sent prudents hi haurà major capacitat per a fer unes Falles que podran tindre algun tipus de sentit, encara que no siguen normals», va afegir.

Per part seua, la Mesa de Negociació del Ban Faller de l'Ajuntament de València va aprovar despús-ahir la normativa per als actes de setembre, amb la principal novetat que tot estarà supeditat a la situació sanitària del moment, i va detallar alguns aspectes del calendari festiu: els monuments eixiran de Fira València per a instal·lar-se als carrers en la segona quinzena d'agost i les carpes tornaran «com a norma general» el dia 29 d'eixe mes.

L'objectiu de la reunió va ser acabar l'annex que incorporarà la normativa que regularà les celebracions dels actes fallers de la primera setmana de setembre. Entre les novetats principals està la supeditació de totes les autoritzacions i horaris a les restriccions que a cada moment vinguen determinades per la situació sanitària, segons va informar la Junta Central Fallera (JCF).

En aquest sentit, el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, va destacar que «totes les restriccions vigents en el moment de la celebració dels actes seran les que determinaran els límits per a cada acte programat per a la primera setmana de setembre» i va agrair «la predisposició absoluta de tots els agents representats en la trobada de la Mesa de Negociació per a poder fer possibles unes celebracions dignes i segures».

Per exemple, es mantenen les restriccions d'accés en el centre de la ciutat així com altres limitacions que s'estenen fins a les Grans Vies. També s'estableixen exempcions com la del pagament del servei d'estacionament regulat amb limitació horària, que en aquesta ocasió se suspendrà des de les 9.00 hores del dia 30 d'agost fins al dia 6 de setembre en tot el terme municipal.

Carpes des del 29 d'agost

Seguint la normativa vigent a cada moment es podran instal·lar carpes en unes condicions determinades a partir del 29 d'agost, però en determinades circumstàncies eixa data es podrà avançar una jornada o dues (en funció de si la seua ubicació és un descampat o una zona per a vianants o si es troba en un lloc sense afecció a les línies dels autobusos de l'EMT, en zones enjardinades o d'aparcament).

«Cada pas que donem cap a la celebració dels actes fallers d'enguany el pròxim mes de setembre ha d'anar acompanyat per la prudència i la crida a la màxima responsabilitat individual i col·lectiva», va afirmar Galiana.