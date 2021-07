Kim Kardashian y sus cuatro hijos acuden al evento por el nuevo disco de Kanye West

Cada vez tienen menos reparos en volver a dejarse ver juntos si es por una buena causa, ya sea para que sus cuatro hijos puedan disfrutar de una novedosa exposición de tecnología o como lo que ha ocurrido esta misma semana: Kanye West ha anunciado que saca nuevo disco y ha realizado un primer evento para que sea escuchado. ¿Y quién estaba allí?

Sí, a pesar del divorcio que están atravesando después de un 2020 en el que hubo prácticamente de todo en la pareja, Kim Kardashian y sus 4 hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, formaron parte de la pequeña multitud que la noche de este jueves se encontraba en las gradas del estadio Mercedes-Benz de Atlanta para oír en primicia el próximo trabajo del rapero, tal y como han informado desde el portal TMZ.

Y de hecho la celebrity y empresaria grabó varios vídeos que subió a sus stories. Por lo demás, había rumores de un posible nuevo álbum desde que en un anuncio protagonizado por la atleta Sha'Carri Richardson durante las finales de la NBA sonase la canción No Child Left Behind, hasta ahora desconocida pero que seguía la estela góspel de Jesus is King, su anterior LP.

Kanye lo anunció a través de su Instagram, el cual reabrió después de dos años solo para desvelar que Donda, el nombre de su décimo disco y que hace referencia a su difunta madre, y del que ha llamado la atención otra cosa: en dicha red social, el músico de 44 años tiene seis millones de seguidores, pero solamente sigue a una cuenta. Exacto: la de su exmujer.

Kanye sigue siguiendo solo a Kim en IG 🤭 pic.twitter.com/DoKnNufTTa — 𝙀𝙡𝙫𝙞𝙧𝙖 (@hancockelviira) July 21, 2021

Y para este concierto de bienvenida a Donda, Kanye no dudó en regalar 5.000 entradas a profesores, personal y estudiantes de algunas HBCU de Atlanta. Las HBCU significan Historically Black Colleges and Universities, es decir, centros de enseñanza superior de la época de segregación, anteriores a la Ley de Derechos Civiles de 1964, y que siguen en funcionamiento sirviendo a la comunidad afroamericana sobre todo.

Parece que aunque ya no estén juntos, KimYe, como se les conocía, sigue apoyándose mutuamente en sus proyectos así como haciendo todo lo posible para que no afecte a sus hijos. De hecho, toda la familia Kardashian sigue echando una mano a Kanye siempre que lo necesita y recientemente Khloé aseguró que el rapero sería su "hermano de por vida". Eso sí, se desconoce si Irina Shayk acudió al estadio.