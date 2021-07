Kanye West anunció el pasado año su decisión de apartarse de la música. Sin embargo, sus seguidores han recibido una buena noticia: este viernes, 23 de julio, el músico publicará su nuevo álbum, Donda. Así lo ha ha confirmado a través de Instagram, plataforma al que ha vuelto tras más de dos años ausente.

El rapero ha compartido un spot de Beats by Dre que incluye su nuevo sencillo, No Child Left Behind, en el que aparece la velocista estadounidense de atletismo Sha' Carri Richardson, a la que recientemente se le prohibió participar en las competencias olímpicas al dar positivo por consumo de marihuana.

El pasado 18 de julio, el artista organizó una fiesta en Las Vegas para escuchar su nuevo trabajo, que contendrá alrededor de 13 pistas. Y eso no es todo, ya que este jueves, 22 de julio, lo presentará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Apple Music lo transmitirá en streaming.

El lanzamiento de Donda -nombre con el que Kanye West rinde homenaje a su madre fallecida-, supone un nuevo comienzo del rapero en el plano musical, motivo por el que le ha dado una nueva oportunidad a las redes sociales, que le servirán para difundir su música.

El artista, que en los últimos meses se ha visto obligado a lidiar con sus problemas de salud mental y la sepación de Kim Kardashian, abandonó Twitter e Instagram en 2018 sin previo aviso y dejando desconcertada a su audiencia.

Sus polémicos comentarios sobre la esclavitud y su apoyo al expresidente de EE UU, Donald Trump, le hicieron recibir numerosas críticas por aquel entonces.