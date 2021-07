Nick Jonas y Priyanka Chopra celebran tres años de su pedida de mano: "Parece un parpadeo y toda una vida"

Nick Jonas y Priyanka Chopra han compartido este martes en redes algunas instantáneas de la celebración de su tercer aniversario de pedida de mano. Transcurría entonces julio de 2018 cuando la pareja decidió comprometerse, durante el 36 cumpleaños de la modelo.

"Mi todo... Tres años hoy. Parece un parpadeo y toda una vida al mismo tiempo. Te quiero", son las palabras que la modelo ha dedicado a su marido en compañía de una foto hecha durante la pedida de hace tres años.

Durante las vacaciones que pasaron en el verano de 2018 en la isla griega de Creta, por la celebración del cumpleaños de Priyanka, el cantante sacó un anillo de diamante de Tiffany & Co que costó en torno a 150.000 euros.

Esta joya ha captado la atención de los seguidores en ambas fotos compartidas por la feliz pareja, que ha aprovechado estos días para festejar el aniversario. "Tres años hoy", mencionaba Nick en la selfie que ha publicado junto al emoticono de un anillo y un corazón.

El matrimonio se conoció en persona en la gala de los Oscar de 2017 casi un año después de que Nick Jonas decidiera abrir mensaje directo a la cuenta de Twitter de Chopra. Cinco meses después de anunciar el compromiso, la pareja disfrutó de tres días de boda según la tradición hindú y la cristiana además de cenas en Mumbai y en el restaurante de los Jonas.

El cumpleaños de Priyanka Chopra Jonas

La pareja ha demostrado en Instagram que no se han saltado ninguna celebración correspondiente a estos días. El miembro de los Jonas Brothers compartía el domingo una foto felicitando el 39 cumpleaños de su mujer.

"Feliz cumpleaños mi amor. Te mereces toda la felicidad del mundo. Hoy y todos los días. Te quiero", presumía Nick ante sus seguidores. Priyanka, por su parte, también subió una fotografía el día de después.

"Gracias a todos los que me han enviado tanto amor y cariño en este cumpleaños. Tantos textos maravillosos, llamadas, historias y tuits. Ha sido un cumpleaños tranquilo, pero la lección que he aprendido al entrar en el próximo año es que cada día es una alegría. Y siempre la buscaré. Gracias a todos los buenos deseos y al apoyo constante. Gracias Nick Jonas por hacer que este cumpleaños sea tan especial aunque no hayas estado aquí", ha agradecido la modelo.

A pesar de la ausencia del cantante en la celebración del cumpleaños, ha demostrado en redes que su amor por su mujer sigue latiendo al igual que hace tres años.