Quién es Priyanka Chopra, nueva modelo de Victoria’s Secret

"Estoy muy emocionada por los nuevos consumidores y por aquellos que siempre han sido clientes de Victoria's Secret por sentirse representados". Estas son las palabras de la actriz Priyanka Chopra en la web del nuevo proyecto de la firma de lencería: VS Collective.

De esta manera, la popular marca de lencería femenina dice adiós a sus ángeles para incorporar a nuevos rostros que representen realmente a las mujeres tras la multitud de polémicas sobre los cánones de belleza que fomentaban desde su creación. "Necesitábamos dejar de prestar atención a lo que querían los hombres y, en cambio, girar en torno a lo que quieren las mujeres", aseguraba el nuevo director ejecutivo de la compañía, Martin Waters.

Su carrera como actriz y activista de los derechos humanos

Priyanka Chopra es una actriz y cantante de origen indio que adquirió gran popularidad internacional en el mundo del entretenimiento tras obtener el título de Miss Mundo en el año 2000. Comenzó en el cine con Thamizhan (2002) y su debut en la industria del cine fue en Bollywood con el largometraje El héroe: historia de amor de un espía (2003). Poco después participó en la película Andaaz por la que obtuvo un galardón Filmare por Mejor Debut Femenino.

Así, la actriz ha participado en más de 50 producciones audiovisuales en su país natal y en el año 2015 dio el salto a la industria estadounidense protagonizando uno de los éxitos televisivos más importantes de la última década: la serie Quantico.

Sin duda, Priyanka es una de las actrices más populares en la industria del cine y de la televisión y, además, contribuye a la defensa de los derechos humanos a través de diversas organizaciones no gubernamentales. En el año 2019 formó parte del desarrollo de la serie documental Activate: The Global Citizen Movement, un programa dirigido por National Geographic sobre la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad.

En este sentido, la actriz ha sido representante de diferentes causas que luchan por los derechos humanos de la infancia junto a organizaciones como UNICEF. También tiene su propia fundación denominada The Priyanka Chopra Foundation for Health and Education que se encarga de apoyar y defender la educación y la salud de los niños y niñas en India.