Dos jóvenes se graban conduciendo ebrias, tienen un accidente, huyen y suben el vídeo a las redes sociales

Dos jóvenes provocaron un accidente con su vehículo en Castellón el pasado sábado mientras iban ebrias. El momento quedó grabado en un vídeo que, posteriormente, colgaron en redes sociales, dejando así evidencias de los varios delitos que habían cometido contra la Seguridad Vial.

Los hechos tuvieron lugar en Benicàssim cuando una joven y su amiga se desplazaban en su coche, cerca de la hora del toque de queda establecido en su municipio de la Comunidad Valenciana, según recoge el diario El Mundo. Una de ellas grababa un vídeo mientras ambas cantaban y bailaban mirando a la cámara. Tal como puede apreciarse en el vídeo, la conductora perdía la vista de la carretera para posar.

¿Cómo era eso de "sola y borracha quiero llegar a casa"?



Aquí dos chicas borrachas, una conduciendo y tienen un accidente.



Aparte de huir suben el vídeo a RRSS. @guardiacivil @policia investiga el vídeo. pic.twitter.com/6jMcbFXH3e — RO-1 (@Undercover_Camo) July 21, 2021

Según queda registrado, en un momento determinado, la conductora provoca un accidente que puede escucharse en el propio vídeo, así como las reacciones que provoca en las dos jóvenes. "¿Qué he hecho?", dice la conductora a su copiloto. "Me he cargado todo el coche", añade. "No", responde su amiga, por su parte, mientras ríe.

Tras el accidente, en el que chocaron contra el vehículo que tenían delante con cuatro personas a bordo, las dos jóvenes se dieron a la fuga. La joven que llevaba el coche, de 25 años de edad, según recoge el citado diario, fue localizada horas más tarde en una vivienda por parte de la Policía Local y triplicó la tasa de alcoholemia permitida, por lo que tendrá que enfrentarse a varios delitos contra la Seguridad Vial.