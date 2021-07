Este martes, el nombre de la periodista y escritora Elisa Beni ha inundado Twitter después de que respondiera a un tuit de Irene Montero en el que hablaba sobre las mascotas en un entorno familiar de violencia de género. La colaboradora habitual de laSexta noche ha llamado la atención por sus opiniones acerca de los animales, a los cuales no considera parte de la familia.

"Muchas mujeres víctimas de violencia machista retrasan el momento de alejarse de su agresor para no dejar a sus animales de compañía", publicó la ministra de Igualdad para hablar del programa VioPet que acoge a animales domésticos de víctimas de la violencia familiar.

Sin embargo, la periodista no parece estar nada de acuerdo con esta afirmación de la política de Unidas Podemos: "¿En serio? ¿Las mujeres que tienen tal presión psicológica y tal dependencia malsana no actúan por las mascotas? No se puede ser más frívolo".

Pero, además de mostrar su desacuerdo con Montero y no comprender el valor que se le da a los animales en su tuit, la escritora ha contestado a las respuestas que le han estado llegando su postura sobre los animales. "Yo no soy familia de animales", ha respondido a la youtuber La Gata de Schrödinger, que dijo sus mascotas son miembros de su familia y, por ello, no podría dejarlos con un potencial agresor.

"Eso no pasa con una maltratada. Es absurdo. Sois de un frívolo que asusta. El problema no es ese. Entre tu vida y un animal no hay que optar (excepto que estés enajenado)", ha tuiteado después.

"Ningún animal vale lo que una persona. Afirmar eso es el fin de nuestra civilización", ha escrito también. "Amor, desde luego no [se le tiene a un animal]. O no sabes qué es el amor", ha respondido a otra usuaria. "Entiendo que te dé ternura, que lo cuides. Decir que es 'tu familia' es pobre intelectualmente y humanamente".

Muchos usuarios han comenzado a hacer captura de sus publicaciones y compartirlas y, algunos, han empezado a hacer mofa de sus afirmaciones, pues hay algunas respuestas de la periodista tan sorprendentes como decir que "Hitler adoraba a sus perros".

Además, han rescatado algunas publicaciones que demuestran que no ha cambiado su posición con respecto a los animales, pues ya en 2017 consideró una locura que pidieran una pena de 9 años de cárcel para un hombre acusado de matar a un gato.

