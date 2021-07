El pie de foto de Justin Bieber que le ha corregido su esposa "por los malentendidos"

Quizá haya sido un pequeño juego, pero desde luego menudas palabritas se ha gastado Justin Bieber ante sus más de 184 millones de seguidores como para que no surjan rumores, habladurías, signos de exclamación y caras de sorpresa. Ni más ni menos se le ha ocurrido titular su última fotografía con su esposa, Hailey Baldwin con un nada enigmático "Mom and dad".

Claro, cualquiera que lea a una feliz pareja (a la del músico de 27 años y la modelo de 24 como a cualquier otra casi) hablar de "mamá y papá" cuando su boda fue todo un acontecimiento y una ingente cantidad de fans están esperando el anuncio de su paternidad -algo de lo que ya han hablado públicamente-, entiende que ya está, que hay embarazo.

Dos años después de su matrimonio es el tiempo que habrían tardado Justin y Hailey en dar el paso... si no fuera porque la influencer ha decidido salir presta a romper la magia y las ensoñaciones de los followers y explicar un poco mejor a qué se refería el artista de Yummy, Baby o Love Yourself con sus palabras.

"Creo que deberías cambiar este comentario a 'Mamá y papá perro' antes de que nadie lo malinterprete", le ha respondido su esposa, refiriéndose al pequeño Oscar, un perrete que ya ha hecho las delicias de los fans, aunque sea por las batallas por saber a quién prefiere, si a Justin o a Hailey.

Sin ser malpensados, no vaya a ser que el cantante canadiense estuviese bajo los efectos de su tremenda compra de marihuana del otro día, lo cierto es que la confusión ha reavivado la idea de que la pareja busque pronto tener un hijo, aunque a finales de 2020, en el programa de Ellen DeGeneres, Bieber explicó que aún no lo son por Baldwin.

"Me parece que a Hailey aún le quedan algunos objetivos por cumplir como mujer y creo que aún no está lista. Y a mí me parece muy bien", aseguró, así como que, una vez llegue el primero, él quiere formar una "pequeña tribu". "Pero estamos hablando de su cuerpo y será lo que ella decida... Creo que le gustaría tener unos cuantos, por lo menos dos o tres", zanjó.