El vídeo de Justin Bieber 'gritando' a su esposa Hailey en Las Vegas no es lo que parece, según algunos testigos

Un breve vídeo de Justin Bieber caminando por el pasillo de un hotel con su esposa Hailey se ha hecho viral después de que un usuario lo subiera a redes sociales insinuando que el cantante estaba gritando a su mujer.

Las imágenes se tomaron justo después de su actuación sorpresa con Diplo en el club nocturno XS de Wynn en Las Vegas y puede verse a Bieber con su esposa, rodeados de miembros de seguridad y al canadiense gesticulando y en actitud de levantar la voz.

Sin embargo, muchos testigos se apresuraron a dar su versión de los hechos, exculpando a Bieber de un mal comportamiento.

"No estaba gritando y estábamos allí para presenciar lo que sucedió. Estaba lleno de adrenalina", respondió un fan a uno de los tweets que afirmaba que parecía que estaban discutiendo.

"No importa qué diablos te parezca. No difundas información falsa sobre alguien, especialmente cuando reconoces que eso es lo que a ti te parece. Eso es difamación", decía otro comentario al usuario que subió el vídeo.

"Estaba en DIRECTA adrenalina por la actuación. No estaba enojado con Hailey y no le estaba gritando. Odio cómo siempre lo pintan como el malo", decía otra usuaria que afirmaba haber estado in situ.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ — Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021

"Mis amigos y yo estuvimos con detrás de él toda la noche, estaba de mejor humor y le estaba contando una historia, pero a los haters de Internet les encantan sus pequeños escenarios", decía otro.