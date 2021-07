María Adánez critica la falta de información que reciben las madres en el posparto: "Hubiera dejado el pecho"

La actriz María Adánez y su pareja, el neurólogo Ignacio Hernández, dieron la bienvenida a su primer hijo, Claudio, el pasado 18 de mayo. Desde entonces, sus vidas han dado un giro: ambos han tenido que enfrentarse a la gran aventura de ser padres primerizos, que está llena de alegrías, pero también de dudas.

Una muestra de ello es la enorme preocupación que asaltó a la intérprete de Aquí no hay quien viva el día después de dejar el hospital, pues, "dolorida", no conseguía darle el pecho al pequeño.

"Estaba dolorida, muy dolorida, con mi bebé queriendo mamar y ninguno de los dos sabiendo muy bien cómo hacerlo. Claudio fuiste un campeón en todo momento, hijo. Y con una pseudo mastitis que ni te cuento, cómo me dolían los pechos, ¡por Dios! Cesárea en vena y cuerpo apaleado", ha explicado la actriz en un post de Instagram, en el que ha agradecido la ayuda recibida aquel día.

La artista, de 44 años, le pidió ayuda a Álex, una especialista en lactancia que acudió a su casa para poner solución a sus dudas. "La progesterona de vacaciones y las emociones a la virulé. Están muy bien los cursos de preparación al parto, pero ¿por qué no hay cursos de preparación al post parto, llegada a casa y lactancia? ¿Los hay?. Lo desconozco. Es duro, muy duro", ha reconocido.

"Si no la hubiera tenido a ella seguro que hubiera abandonado dar el pecho, me dolían demasiado. Si no la hubiera tenido a ella la lactancia no hubiese sido placentera porque no lo es desde la desinformación los miedos y el dolor. Si no la hubiera tenido a ella...", ha admitido la actriz sobre Álex.

Tras ocho meses de embarazo, Adánez dio a luz a su hijo antes de lo previsto. "Séptimo y Mari Gaila ya tienen a su hermano en casa", escribió en Instagram, refiriéndose a sus 'hermanos' felinos. Curiosamente, la actriz le había escrito recientemente una emotiva carta a su bebé un día antes del parto.

"Voy a echar de menos llevarte en mi pancita, pero por otro lado nos morimos de ganas de verte, de que conozcas tu casa y de presentarte a tus hermanos peludos, Séptimo y Mari Gaila", escribió el pasado 17 de mayo. "No tenemos ni idea de nada, pero amor y cariño para darte, tenemos a raudales", zanjó.