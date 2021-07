PP exige que la bolsa de empleo de la empresa de limpiezas de Torremolinos "garantice la igualdad de acceso"

Por ello, la portavoz 'popular' ha presentado una reclamación dirigida al consejero delegado de Litosa, Antonio Navarro, en la que le indica que "la realización de un único examen tipo test que se deberá llevar a cabo obligatoriamente a través de un ordenador habilitado con webcam, que contempla la base cuarta, excluye" a los aspirantes más vulnerables y, por tanto, "se infringe el derecho a la libre concurrencia que contempla el artículo 61 del Trlebep".

Como argumenta Del Cid en un comunicado, "esta controvertida decisión del consejero delegado está agudizando los problemas de discriminación por razón de la brecha digital que existen en nuestro municipio. Eso sin contar que se exige un grado de conocimiento y habilidades en el manejo de un ordenador que no todas las personas poseen y, por lo tanto, se excluye a aquellos potenciales aspirantes que no saben cómo usarlo".

"Es incomprensible que no haya una prueba práctica, ni que se valore la experiencia para puesto requerido que demuestre la capacitación en el desempeño de las tareas a desarrollar por un peón-limpiador", critica del Cid y pone como ejemplo que "no es lo mismo celebrar unas pruebas para profesores, que pueden verse abocados a realizar su trabajo telemáticamente que para operarios de limpieza, que sus labores son eminentemente prácticas".

Como explica la portavoz del PP, "se olvidan nuevamente de adaptar la admisión para personas con discapacidad, vulnerándose, el artículo 14 de la Constitución Española, que se refiere a la igualdad de todos los españoles ante la ley, así como a los preceptos del acceso al Empleo Público y la normativa específica del Estatuto Básico del Empleado Público que establece en el artículo 55.1 que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

En este sentido, Del Cid también ha recordado que la situación COVID no determina la supresión de pruebas presenciales, "ya que siguen celebrándose y lo lógico sería la puesta en marcha de un protocolo que garantice la adecuación a la normativa higiénico-sanitaria vigente, como lo están haciendo en todas las administraciones, y no entendemos los motivos por los que no se quiere aplicar en Torremolinos. Es ilógico", ha matizado.

Por último, Margarita del Cid, ha recalcado que "con la reclamación que hemos presentado pretendemos que se revisen y se modifiquen las bases para garantizar el derecho a la libre concurrencia a la bolsa de trabajo en igualdad de condiciones de todos y cada uno de los potenciales aspirantes".