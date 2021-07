Francisco Camps anuncia que deixarà el CJC per a incorporar-se a un despatx d'advocats

Així ho ha avançat l'exdirigent 'popular' en una entrevista en esRadio que arreplega Europa Press en la qual ha confirmat que té "una oferta ferma" del despatx d'advocats que ha vingut representant-li durant els últims anys per a formar part del seu equip jurídic.

"Estic molt honrat", ha manifestat Camps, que ha postil·lat que, d'aquesta forma, començarà a exercir aquesta activitat en l'empresa privada a partir del curs vinent. Ho farà en el despatx de Pablo Delgado, que té "un projecte de creixement", ha revelat.

A Camps també se li ha preguntat per si manté la il·lusió de ser designat candidat del PP a l'Alcaldia de València. En aquest sentit, ha comentat que "el full de ruta" passa per que el seu partit decidisca que ell siga el candidat, encara que ha apuntat que imagina que "hi haurà moltes altres persones", entre elles la presidenta del PP de València, María José Catalá, "que ho faria molt bé com a alcaldessa".

"IL·LUSIÓ I VOLUNTAT DE SERVICI"

Camps ha incidit que té "il·lusió i voluntat de servici i de seguir treballant". "M'encantaria ser el candidat", ha reconegut, al mateix temps que ha fet notar que fins que es decidisca formalment qui opta hi ha "molt tram per davant".

"Ja ho vaig dir, estic a la disposició del partit i dels valencians. No és que vullga ser alcalde, la qual cosa voldria és ser votat pels meus companys com a candidat i pels meus conciutadans com a alcalde", ha dit Camps, que ha recordat que en la seua trajectòria política ha tingut "molta experiència" en l'àmbit municipal.

L'entrevista coincideix amb els deu anys de la dimissió de Francisco Camps arran de l'anomenat 'cas dels trages' de la Gürtel, una causa de la qual finalment va ser absolt.

Ha recordat aquell moment i ha dit que va haver-hi un canvi "radical" en la perspectiva que hi havia del PPCV, que "va variar i va donar un gir important, de ser un partit de referència a ser un partit amb problemes d'aquest tipus i que hem anat solucionant amb molta dedicació, dignitat i altura de mires molts de nosaltres".