Absueltos el alcalde y el exalcalde de Mombeltrán (Ávila) por una denuncia por ruidos desde hace 20 años

Los dos regidores habían sido denunciados porque un vecino de la localidad consideraba que el Ayuntamiento no hacía caso a sus denuncias por el ruido que provocaba un bar.

El fallo considera que "no ha quedado acreditada la comisión de ninguno de los delitos", puesto que el Código Penal "exige un plus de antijuridicidad que aquí dista mucho de que ello se haya producido examinando las pruebas practicadas, pues no se ha agotado la vía administrativa, ni contencioso-administrativa".

El artículo 329.1 del Código Penal "exigiría la prueba de un ruido que creara un grave peligro para el bien jurídico protegido, lo que no ha quedado probado por la pericial practicada, por lo que procede la absolución de ambos alcaldes".

El fiscal había pedido durante el juicio hasta 15 años de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público por un supuesto delito de prevaricación administrativa, mientras que la acusación particular consideró los hechos como constitutivos de un delito contra el medio ambiente y reclamó la pena de 3 años de prisión y 24 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros.

Después de la sentencia, el alcalde de Mombeltrán, Francisco Hernández, ha asegurado que el fallo "demuestra que la denuncia era infundada, que se sostenía en falsedades y afirmaciones vagas y genéricas".

"Queda patente que el dueño del establecimiento no pudo ser acusado por ruidos", ha manifestado Hernández, quien ha precisado que ha "concluido un periodo largo y doloroso" en el que se ha visto "que la única intención de la acusación ha sido cerrar el bar, aunque se llevara por delante a alcaldes y funcionarios", a la vez que ha criticado la actitud "lamentable" de la Fiscalía.