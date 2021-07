TSJ anula un artículo del Estatuto de Dirección Pública de C-LM a instancias de CCOO pero ve correcta su tramitación

Según explica el sindicato CCOO en nota de prensa, el recurso ante este extremo que ahora respalda el TSJCM pretendía "impedir que este Estatuto posibilitara la apertura de vías a la arbitrariedad en los nombramientos de personal directivo de la Administración regional".

La citada sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, resuelve literalmente que la regulación que contiene el Decreto no es admisible, dado que contempla la posibilidad de crear puestos de personal directivo no mediante la creación de una RPT propia y separada que no afecte en nada a la RPT general, sino con afección efectiva a la RPT general.

De ser ratificada la sentencia por el Tribunal Supremo, se invalidaría la creación de puestos de personal directivo en la RPT conforme a lo dispuesto en el artículo anulado, "dejando sin sustento al Estatuto y obligando al Gobierno de Castilla-La Mancha a rehacerlo", asegura el sindicato.