Rosa Benito ha hablado este lunes en Ya es mediodía tras la entrevista que su exmarido, Amador Mohedano, concedió en Viernes Deluxe. La colaboradora ha querido despejar las dudas que siempre ha habido sobre la familia Mohedano y ella respecto al interés por la herencia de Rocío Jurado, y ha aclarado que ella no ganó nada con lo que dejó la artista tras su muerte.

La colaboradora ha explicado que ella fue quien se hizo cargo de los impuestos de sucesiones para que el que en ese momento era su marido recibiese lo que su hermana le había dejado. "¿Sabes por qué se pagó la herencia de Amador Mohedano? La pago yo con lo que gano en Supervivientes, 1.190.000 euros, y la paga esta que está aquí, que por cierto no tengo ni una naranja", ha explicado Rosa Benito.

La cuñada de Rocío Jurado ha defendido que no ha salido beneficiada económicamente de los bienes de la artista y que, por ello, no debería estar envuelta en las polémicas familiares. "Lo único que me ha costado a mí esto es ruina, ¡ruina! Porque yo eso se lo podría haber dado a mis hijos", ha enfatizado la tertuliana de Ya es mediodía. "Y disgustos", ha anotado la presentadora, Sonsoles Ónega.

Rosa Benito: “los impuestos de la herencia que dejó Rocío Jurado a Amador los pagué yo con el premio de Supervivientes y no he visto ni una naranja”. Amador primero viviendo de la hermana y luego de la ex. #yoveosalvame #APOYOROCIO19J pic.twitter.com/xOjfDrgvMa — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) July 19, 2021

Asimismo, Benito ha asegurado que la albacea de la herencia de la de Chipiona hizo una mala gestión y afectó negativamente a los bienes de sus hijos. Al parecer, la cantante dejó a sus sobrinos la propiedad de una pequeña nave, la cual ha descrito Rosa Benito como un garaje, y la albacea la declaró como una nave industrial, por lo que hacienda la valoró por encima de su valor. "Cuando yo voy a vender esa nave, que quería comprarla una marca de bebida, y ven que es un garaje, dijeron: 'Es que no se puede, porque no es una nave industrial'. Pero yo sí pagué como una nave industrial", ha detallado.