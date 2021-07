Jorge Javier Vázquez responde a Rosa Benito por pedir que Amador Mohedano no fuese al 'Deluxe': "Me duele"

Este viernes, Telecinco emitió una nueva entrega del Deluxe. En el programa, en primer lugar se entrevistó a Amador Mohedano, el hermano de Rocío Jurado. Este volvió a posicionarse junto a Rocío Flores y David Flores, y negó muchas de las informaciones ofrecidas por su sobrina, Rocío Carrasco, en Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Sin embargo, hubo alguien que intentó frenar esta entrevista hasta el último momento, y se trató de Rosa Benito, expareja de Mohedano y actual colaboradora de Ya es mediodía.

Ocurrió después de que el entrevistado comentara que no tenía ningún tipo de relación con Benito y que no se había puesto en contacto con él para evitar su aparición en el Deluxe, aunque sabía que lo había pedido en televisión.

Jorge Javier Vázquez afeó el gesto de su antigua compañera sin miramientos, haciendo especial énfasis en que había intentado boicotear un fomato de su misma cadena pidiendo que el invitado principal se ausentara el propio día de la gala.

Para Benito no se trataba del momento adecuado para que su exmarido se sentase en el Deluxe y vaticinó que no le vendría bien, pues se estaba "precipitando" y las cosas deberían calmarse. Sin embargo, el presentador consideró que se trataba de un desprecio al programa y a sus compañeros que, según verbalizó, le dolía.

"Rosa, has hecho un llamamiento muy feo con el programa para el que has trabajado. Lo tratas con un desprecio y nos tratas con un desprecio que a mí, particularmente, me duele. Si hoy al mediodía nos hubiésemos quedado sin entrevista... habríamos salido adelante pese a ti", dijo el presentador mientras miraba a cámara con contundencia.