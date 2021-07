Amazon Prime Vídeo amenaza el reinado de Netflix en número de usuarios

La plataforma Amazon Prime Vídeo es la que más crece respecto al primer trimestre del año anterior y se queda a solo tres puntos de alcanzar en número de usuarios a Netflix, que sigue liderando. Destaca también la subida de Movistar+, Dazn y Filmin.

Son datos facilitados por la consultora GECA (Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual) ha publicado los resultados de la novena oleada de su Barómetro OTT, que mide los consumos, hábitos y preferencias de los usuarios de las principales plataformas de vídeo bajo demanda que operan en nuestro país.

Amazon Prime Video se convierte en la plataforma que más crece, marcando un récord de cuota (68,40%; +2,2 puntos más que en el trimestre anterior) y recorta distancias con Netflix, a menos de tres puntos de diferencia.

Netflix, sin embargo, repite como la plataforma que se considera preferente o preferida, siendo escogida como tal por casi la mitad de los usuarios (45,8%).

Sube también Movistar+ (29,3%; +1,1) coincidiendo con los periodos decisivos de la Champions League y La Liga y con la incorporación dentro de su oferta de canales de DAZN, que ha emitido durante este periodo competiciones como el Mundial de Motociclismo y el de Fórmula 1.

Una vez más, Netflix (71,5%; +0,3) mantiene el liderazgo en cuanto al porcentaje de usuarios que declaran tener acceso a su plataforma y se mantiene bastante estable respecto a la anterior oleada del Barómetro OTT.

Destaca la subida de otras plataformas, lo que el informe atribuye a un "síntoma claro de la gran fragmentación del mercado", un fenómeno que ya ocurrió cuando la TDT llegó a la televisión convencional. Dentro de este apartado, Dazn (4,2%; +3,2) y Filmin (2,2%; +1,6) son las que consiguen una mayor subida respecto a la oleada anterior.

Y es que el mercado de plataformas está en alza y tiene un gran potencial y penetración entre los consumidores de contenido audiovisual. El porcentaje de usuarios que tienen dos plataformas o más sube hasta el 65,3% (1,6% puntos) obteniendo el segundo mejor dato de las 11 oleadas realizadas hasta el momento, solo por detrás del de la 4ª ola (69,9%), coincidiendo con el periodo del confinamiento.

En lo que respecta a las combinaciones más frecuentes entre las personas que cuentan con más de una plataforma, la más habitual es la de Netflix + Amazon Prime Video, en esta edición con un 15% del total de casos. Por detrás se encuentran Prime Video en solitario (11,2%) y Netflix en solitario (10,9%).

​Lo más visto últimamente

La que se avecina (Amazon Prime Video) es la serie que corona el ranking de consumo por tercera oleada consecutiva con una audiencia del 29,1%. También conserva su segunda posición la serie Vikingos (26,6%) y El cuento de la criada asciende hasta la tercera posición (25,5%) con el estreno de su cuarta temporada, relegando así a La casa de papel que abandona el podio por primera vez desde que GECA realiza este estudio.

Entre los títulos de estreno incluidos en esta oleada del Barómetro OTT, destacan los buenos resultados de El inocente, Parot, ¿Quién mató a Sara?, Loki y Los Hombres de Paco, que se cuela entre las cinco series más vistas en Atresplayer Premium. Los estrenos de nuevas temporadas de Elite, The Blacklist y Lupin también hacen que estas series asciendan puestos en el ranking del barómetro.

Por plataformas, las 5 series más vistas en Netflix en este segundo trimestre de 2021 son La Casa de Papel, Gambito de dama, Lupin, Élite y El Inocente.

En Prime Video lideran el ranking La que se avecina, The Good Doctor, The Boys, El cuento de la criada y Anatomía de Grey. En Movistar: Hierro, La que se avecina, Antidisturbios, Vergüenza y The Good Doctor.

The Mandalorian sigue imbatible en Disney+. Le siguen Los Simpson, Falcon y el Soldado de Invierno, Loki y Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), y en HBO destacan El Cuento de la criada, Juego de Tronos, Patria, Chernobyl y 30 Monedas.

La Smart TV se mantiene como el dispositivo más utilizado para el consumo de contenido en OTT con un 76,9%, a pesar de baja 1,3 puntos. Sube el uso de televisión adaptada (aparatos como Chromecast o Fire Stick, 20%; +1,2) y el de ordenador de mesa (17,9%; +0,5). Destaca la bajada del Smartphone (23,9%; -3,2%)