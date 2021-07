La Universitat Popular de València oferirà 39 activitats el pròxim curs

El Consell Rector de la Universitat Popular (UP) de València ha aprovat la programació d'activitats de cicle llarg per al curs 2021/22 d'aquest Organisme Autònom municipal, que inclou 39 activitats de sis àrees temàtiques diferents.

L'oferta es desenvoluparà d'octubre de 2021 a juny de 2022 i abasta arts plàstiques, formació general, anglés, expressió corporal i musical, valencià i cultura valenciana i tecnologies, segons ha indicat el consistori en un comunicat.

En paraules de la regidora de Servicis Socials i presidenta de la UP, Isabel Lozano, el curs 21/22 "serà el de retrobament en les aules amb major normalitat, una programació actualitzada i el propòsit d'omplir de propostes, no només formatives també socioculturals, els espais recentment renovats o estrenats abans de la pandèmia, com són UP Ribes Espai sociocultural, UP Benicalap Espai sociocultural i UP Benimaclet".

El període de preinscripció per a les activitats del curs 2021/22 estarà obert del 6 al 19 de setembre. La preinscripció es farà en línia però els centres UP estaran oberts a partir de l'1 de setembre per a resoldre presencialment dubtes i facilitar les preinscripcions a les persones que puguen tindre dificultats d'accés a les noves tecnologies o a la connexió a internet.

El 21 de setembre es realitzarà el sorteig de places i la formalització de les matrícules serà del 23 de setembre al 3 d'octubre. La matrícula per al curs complet i en un sol pagament serà de 30 o 55 euros, segons activitat.

Les classes del curs 2021/22 començaran el 4 d'octubre per als grups de dilluns i dimecres i el 5 d'octubre per als grups de dimarts i dijous. La possibilitat de matrícula quedarà oberta mentre queden places lliures.

L'accés a la programació d'activitats per al curs 2021/22 i a la plataforma de matrícula es realitzarà en la web https://universitatpopular.com/va/.