Cvirus.- Municipis de l'Horta Sud intensificaran campanyes sobre les restriccions per a frenar els contagis

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha tornat a organitzar una nova reunió de la Taula de Diàleg Units per l'Horta Sud on els responsables municipals dels ajuntaments de la comarca han posat en comú la seua preocupació per l'augment dels contagis en la zona, ha indicat l'entitat en un comunicat.

En la trobada s'ha acordat intensificar les campanyes informatives cap a la ciutadania perquè es complisquen les mesures sanitàries i frenar els contagis.

Des de la Mancomunitat, en col·laboració amb els departaments de comunicació municipals, s'està duent a terme a través de xarxes socials una campanya de conscienciació amb les mesures sanitàries aprovades en l'última setmana que s'intensificarà en els pròxims dies amb missatges dirigits als joves i a les persones que no estan acudint a la seua cita amb la vacunació.

Els municipis també van exposar les seues problemàtiques amb la celebració d'esdeveniments. En aquest sentit, han compartit amb tots els municipis les recomanacions que està marcant Salut Pública en esdeveniments com a campaments o escoles d'estiu.

Un altre dels temes tractats a la reunió ha sigut el del toc de queda imposat en 11 dels 20 municipis de la comarca. Sobre aquest tema, s'ha instat la col·laboració municipal per a tractar d'evitar desplaçaments de veïns de pobles amb toc de queda a uns altres que no el tenen, especialment en localitats sense separació física on en creuar un carrer es canvia de municipi.

A més, es va acordar traslladar a la Conselleria de Sanitat, de cara a pròximes actuacions, l'especial singularitat de la comarca que fa sempre més convenient que les decisions, com l'establiment d'un toc de queda, siguen aplicades comarcalment més que a l'àmbit municipal.

"La resposta de la Mancomunitat durant tota la pandèmia ha sigut la de crear espais de diàleg per a compartir experiències, preocupacions i solucions als problemes que la crisi sanitària ens està portant. En aquesta ocasió hem tornat a posar en comú respostes conjuntes a problemes comuns", ha explicat la presidenta de l'entitat intermunicipal, Eva Sanz.