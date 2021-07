Charlène de Mónaco revela la causa de su enfermedad en medio de los rumores de su divorcio del príncipe Alberto 

Charlène de Mónaco no atraviesa su mejor momento: su estancia en Sudáfrica se está alargando más de lo esperado, pues continúa recuperándose de una grave infección en la boca, los oídos y la garganta que le impide volar al país monegasco para reencontrarse con Alberto II y sus hijos Gabriella y Jacques.

Así lo ha confirmado ella misma en una entrevista en el canal sudafricano News24, en la que ha revelado nuevos detalles sobre su enfermedad y por qué no es recomendable que se desplace hasta Mónaco.

Su calvario empezó a raíz de una intervención en la boca para elevar el seno maxilar, un procedimiento habitual previo a la colocación de un implante. La princesa se operó antes de viajar a Sudáfrica, pero fue allí donde empezó a notar fuertes molestías en los oídos.

La princesa decidió acudir a un especialista, quien le informó de que padecía una grave infección de la que ya ha sido tratada. "Lo que fue extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso", ha contado.

El experto le explicó que debía vivir su recuperación sola, ya que viajar hasta Mónaco sería un riesgo para su salud: la presión de los oídos "no se igualaría" por lo que no podría soportar un vuelo por encima de los 20.000 pies de altura.

Charlène de Mónaco ha asegurado que echa mucho de menos a su "marido, niños y perritos", aunque su familia irá pronto a visitarla, como ya hizo el pasado mes de junio. Asimismo, estas declaraciones se han dado en un momento delicado para la princesa, que hace frente a los rumores de su inminente divorcio.

Algunos medios como Bunte e Ici Paris apuntan a una posible separación entre Alberto y Charléne, que estarían planificando su divorcio desde el pasado mes de noviembre. De hecho, se dice que la estancia de la princesa de Sudáfrica se ha alargado más de la cuenta por este motivo, por lo que la supuesta enfermedad de la que ha hablado recientemente solo sería una excusa. De momento, la pareja no se ha pronunciado al respecto.