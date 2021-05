La princesa Charlène de Mónaco, nacida en Zimbabwe, ha pasado los últimos días en Sudáfrica (país al que se mudó su familia cuando ella tenía 12 años) en una misión de rescate de rinocerontes, causa con la que se la ha visto muy comprometida en sus últimas publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, este viaje le ha costado perderse el Gran Premio de Fórmula 1 del Principado de Mónaco, del que la princesa es una habitual y gran aficionada a este deporte junto con su esposo, Alberto.

El impedimento de Charlène ha sido que ha contraído una infección otorrinolaringológica durante su estancia en Sudáfrica. Esto afecta a los oídos o las vías respiratorias.

Aunque el problema de salud de la princesa no es grave, los médicos le han recomendado no volar hasta que se recupere un poco, motivo por el cual no pudo estar presente este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

"De viaje por el continente africano en el marco de una misión de conservación de la fauna, S.A.S. la Princesa Charlène sufre una infección ORL que no le permite viajar. Lamentablemente, no podrá asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. S.A.S. La Princesa Charlène desea lo mejor al Automóvil Club de Mónaco, organizador del evento, así como a los pilotos y equipos implicados en esta gran competición automovilística", afirma el comunicado emitido por el Palacio del Principado.

Este evento deportivo es uno de los más atractivos dentro de los circuitos de Fórmula 1 y uno de los más importantes para el Principado. No obstante, en esta ocasión, el príncipe Alberto ha tenido que acudir solo, acompañado de sus dos hijos, Jacques y Gabriella.

De momento se desconoce cuando podrá volver la princesa al Palacio de Mónaco, tendrá que esperar a estar más recuperada, siguiendo las recomendaciones de los médicos, para poder volar.