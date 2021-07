El Festival de Cine d'Elx se suma a l'any Berlanga amb la mostra 'Berlanga ilustrado. 34 carteles, 17 películas'

El director del Festival de Cinema, Vicente Sanchís, i la regidora de Cultura d'Elx, Marga Antón, han sigut els encarregats d'inaugurar aquesta exposició i de presentar-la davant els mitjans de comunicació, segons ha informat l'organització en un comunicat.

La sala d'exposicions de la Fundació Mediterrani d'Elx, i dins del marc de la 44 edició del Festival Internacional de Cinema Independent d'Elx (FICIE), acull així fins al 6 d'agost la segona etapa del recorregut de la mostra itinerant 'Berlanga ilustrado. 34 carteles, 17 películas'.

L'horari de visita d'aquesta exposició serà de dimecres a divendres, de 17 a 20.30 hores; els dissabtes d'11 a 13.30 i de 17 a 20.30 h, i els diumenges d'11 a 13.30 hores.

Impulsada i comisariada pel col·lectiu cultural MAKMA, aquesta exposició reuneix els treballs d'il·lustració experimental entorn de l'obra berlanguiana de 34 estudiants del Màster de Disseny i Il·lustració de la Universitat Politècnica de València -coordinat per David Heras, i tutoritzats per la il·lustradora i docent Aitana Carrasco- els qui han rubricat una mirada reinterpretativa que desemboca en la composició de 34 nous cartells i ofereixen un valuós apropament simbòlic a la semàntica vertebral de les seues pel·lícules.

Així mateix, el cartell de la mostra ha sigut realitzat per l'artista Juan Miguel Galera, és un projecte organitzat per MAKMA, amb la col·laboració del Màster de Disseny i Il·lustració de la UPV i la comissió de l'Any Berlanga de la Generalitat Valenciana, així com Fundación Mediterráneo a través del FICIE.

El projecte expositiu itinerant 'Berlanga ilustrado. 34 carteles, 17 películas" té com a principal objectiu "destacar la figura de Luis García Berlanga al context contemporani, emmarcada en l'àmbit del disseny a partir de la filmografia del cineasta", tal com ha destacat la Fundació.