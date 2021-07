Llum verda del Consell a la modificació d'estatuts dels consorcis de residus de Castelló i el nord de València

Pel que fa al C3/V1, la modificació estatutària suposa, al costat d'altres mesures, reduir la participació de la Generalitat del 20% al 13% augmentant la de les Diputacions al 13 i 14% respectivament, segons ha detallat l'adminstració autonòmica en un comunicat.

Altres aspectes a modificar són el trasllat de la seu del consorci a les actuals oficines de la Diputació Provincial de Castelló, afegir a les atribucions del President del Consorci la d'autoritzar despeses i pagaments per import inferior al dels contractes menors.

A més, s'inclouen altres com reduir el termini per a convocar les reunions dels òrgans de govern, que passa de huit a quatre dies; ampliant la convocatòria d'urgència, de 24 a 48 hores.

També es redueix la participació de la Generalitat al 13%, tant en la seua capacitat de vot com en la seua contribució a les despeses generals i a les inversions en instal·lacions subvencionades per altres Administracions. No així respecte a la seua contribució a les inversions no subvencionades, la qual es manté en el 20%.

En el cas del consorci de residus que atén la zona nord de la província de Castelló, la modificació dels seus estatuts suposa reduir la participació de la Generalitat del 25 al 19% augmentant la de la Diputació al 21%.

A més, s'aprova traslladar la seu del consorci, que passa de situar-se a l'Ajuntament de Benicarló a situar-se a la Diputació Provincial de Castelló. També s'afig a les atribucions del President del Consorci la d'autoritzar despeses i pagaments per import inferior al dels contractes menors. Igualment, la reducció del termini per a convocar les reunions dels òrgans de govern, que passa de huit a dos dies.