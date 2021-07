El PSOE pide al Ayuntamiento de Málaga "mayor ambición" para la defensa del colectivo LGBTIQ+

Además, también ha instado a "aislar los discursos de odio de otros partidos, como Vox, condenando todas las acciones de discriminación realizados desde las instituciones donde estos grupos tienen representación".

"Se han normalizado los discursos de odio por las manifestaciones vertidas por grupos políticos que ahora tienen cabida en nuestras instituciones y uno de ellos, Vox, sostiene el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía", ha agregado Pérez.

Ha indicado que "por este blanqueo de pensamiento ultraderechista, se da pie a la ola de violencia contra personas gays, lesbianas, personas trans, bisexuales, intersexuales y otras personas diversas visibilizados espacialmente durante estos días". "Los responsables políticos debemos luchar contra la intolerancia y el odio de la extrema derecha en instituciones, medios de comunicación y redes sociales. La neutralidad aquí no vale", ha dicho.

Así lo ha manifestado el líder socialista, que ha presentado una moción del grupo en compañía del concejal Pablo Orellana y ha pedido además que el propio Ayuntamiento elabore, en colaboración con el Consejo Sectorial LGBTI, "un procedimiento para activar gestos de condena institucional por parte del Consistorio de las agresiones graves por motivos de LGBTIfobia que tengan lugar en nuestra ciudad".

De hecho, días después del asesinato de Samuel Liz, por motivos supuestamente relacionados por su orientación sexual, aún no ha habido gesto de condena "porque falta en nuestro Ayuntamiento el cauce directo para que, con el consenso de todos los grupos, estos atentados se puedan condenar cuanto antes".

Al respecto, ha indicado que el asesinato de este joven gallego "ha puesto de nuevo el foco en un problema que muchos ya creían superado: la violencia contra el colectivo de gays, lesbianas, personas trans, bisexuales, intersexuales y otras diversidades".

Por su parte, el concejal socialista Pablo Orellana ha pedido al Ayuntamiento "que ponga la concienciación y la educación en valores en la cima de sus acciones, porque el respeto a la diversidad hay que aprenderlo prácticamente desde la cuna".

Así, propone la realización de una campaña municipal específica de sensibilización y educación contra los delitos de odio en colaboración con el Consejo Sectorial LGBTI y también la elaboración de un curso de formación específico en esta materia para funcionarios y Policía Local".

Para Orellana, "el asesinato de Samuel no ha sido un hecho aislado, no ha sido un hecho puntual. Lamentablemente las agresiones por LGTBIfobia han marcado el mes del Orgullo en España que, a pesar de ser uno de los países más tolerantes respecto a la orientación sexual. Y no solo durante el mes del Orgullo, según varios índices, los delitos de odio y LGBTIfobia han estado experimentando un repunte en los últimos años".

El edil del PSOE ha recordado, entre otros casos, cómo "en nuestra ciudad se han viralizado en redes sociales casos como el de Jesús y su marido, vecinos de Teatinos, que recibieron en su buzón un mensaje homófobo". "Esta serie de agresiones contra personas LGTBIQ+ en España demuestra que el odio y la fobia contra este colectivo no cesa. No solo no cesa, sino que va en aumento", ha lamentado.

"Esta tendencia al alza de las agresiones LGTB fóbicas coincide en el tiempo con la irrupción de Vox en la vida política", ha dicho el edil, quien aunque no considera a este grupo causante directo de las agresiones, "sí que enardecen a quien piensa que gays, lesbianas, personas trans, bisexuales, intersexuales y otras personas diversas no deben tener los mismos derechos que el resto".

Al respecto, ha señalado que "nos ha costado 20 años alcanzar un mínimo consenso en materia LGTBIQ+, consenso que estamos perdiendo porque mientras en otros países a estos discursos se les pone líneas rojas, pero aquí, al contrario, se les ponen alfombras rojas, normalizan y se blanquean por llegar a pactos con para conseguir gobernar, como es el caso de Andalucía".