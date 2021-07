Los tres mayores de edad encarcelados por el caso Samuel llegan al juzgado que estudiará si ratifica su prisión

El número 8, de guardia el sábado 3 de julio, cuando se produjo la paliza mortal a Samuel Luiz, estudiará la ratificación de la pena de prisión y toma el relevo así del Juzgado número 1, de guardia el día que los investigados pasaron a disposición judicial.

El abogado de uno de los detenidos -sobre el que pesa, además del delito de homicidio o asesinato aún por determinar, una acusación de apropiación indebida por llevarse, supuestamente, el teléfono del joven fallecido-, ha reiterado la "inocencia" de su defendido.

SUMARIO

Sobre el secreto de sumario y el recurso presentado por la Fiscalía para impedir su levantamiento, Sierra ha señalado que es "necesario" que se hagan públicas las diligencias para poder "defender a los detenidos con todas las armas".

"Las comparecencias de hoy estaban para que los detenidos fuesen interrogados, pero si no se levanta el secreto de sumario, es perder el tiempo. No podemos defendernos si no sabemos de lo que se nos acusa", ha indicado el letrado, que ha lamentado además que se pierda el tiempo "tanto para demostrar la inocencia de los inocentes como la culpabilidad de los que sean culpables".

Este viernes tan solo han sido llamados al juzgado los tres hombres detenidos mayores de edad. La cuarta detenida, una mujer de entre 20 y 25 años que también pasó a disposición judicial el pasado viernes, fue puesta en libertad condicionada a comparecencias regulares en el juzgado. Los otros dos detenidos, menores -uno de ellos con antecedentes penales-, fueron internados en un centro de menores.