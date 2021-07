La Generación Silver clama contra el edadismo: "Nos toca hacer una labor de concienciación social y romper tabús"

Generación silenciosa, babyboomers, generación Z, millennials... Todos, en función de la fecha de nacimiento y el contexto histórico en el que crecimos, estamos englobados bajo alguna de esas etiquetas. Referencias conocidas entre las que está surgiendo una más: la Generación Silver, un amplio grupo que engloba a los mayores de 55 años. Ahora, quienes superan los 50 representan el 25% de la población –casi 12 millones de ciudadanos– pero que se estima que llegarán a alcanzar el 40%.

"Somos una nueva generación. Personas que hemos llegado a esta edad con una vitalidad y en unas condiciones que no se daban en las generaciones anteriores, gracias a los avances médicos, a que nos hemos cuidado más...", explica Adolfo Ramírez. Él es fundador, junto con Ifema Madrid, de Vidasilver.com, un movimiento que pretende servir de punto de encuentro tanto físico como digital para individuos, instituciones y empresas con intención de contribuir al desarrollo de esta nueva generación sénior.

Esa mayor fortaleza se traduce en ganas de ocupar el tiempo libre, realizar actividades deportivas... pero también puede derivar en un interés por seguir laboralmente en activo, algo que no siempre les resulta fácil. "Hay muchas noticias de empresas que caen en el edadismo. No debe darse ningún tipo de discriminación y por edad, tampoco. Son personas con mucha experiencia y conocimiento, que tienen mucho que aportar a la sociedad y a la economía. No podemos permitirnos prescindir de ese talento cuando quieren seguir compartiéndolo", reclama Ramírez.

El tema de retrasar la edad de jubilación ha tenido siempre detractores y defensores y en las últimas semanas ha vuelto a estar de actualidad a raíz de unas polémicas declaraciones del ministro de Seguridad Social sobre los babyboomers. "Deberán elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más", dijo José Luis Escrivá, para después matizar sus palabras.

Inmerso en una reforma del sistema de pensiones, el Gobierno no pretende cambiar la extensión de la edad de jubilación aprobada en 2011 y que de manera progresiva irá subiendo hasta situarse en los 67 en 2027. Sí penalizará sin embargo las prejubilaciones y ofrecerá bonus económicos de hasta 12.000 euros a quienes sigan trabajando más allá de ese límite legal.

"El mundo va por ese camino. Vamos a tener que trabajar más, por lo menos aquellos que queramos", señala el doctor Luis Miguel Torres, quien con 68 años no piensa en retirarse. Este anestesista gaditano señala que en la medicina es habitual el respeto de quienes empiezan respecto a sus mayores, a quienes ven como maestros. Afirma que personalmente no se ha sentido nunca rechazado por su edad, pero admite que en España "la experiencia está minusvalorada". "Hay políticos que llegan arriba muy rápido pero que enseguida desaparecen. En otros países a los 60, 70 u 80 se dirigen empresas, gobiernos...".

"Tenemos ilusión, criterio, creatividad, que parece que está muy asociada con la gente joven pero no depende de la edad. Y somos capaces de ser más valientes donde otros tienen miedo a la toma de decisiones. Eso nos lo da la experiencia", reivindica Margarita Alcaide, quien con 57 años creó su propia empresa.

Ramírez opina que posiblemente ni la sociedad ni la economía estaban preparadas para esta generación "distinta" porque "no estaba planificado" pero cree que la situación mejorará toda vez que se trata de un grupo en expansión.

"Mi idea es seguir trabajando mientras sea útil"

LUIS MIGUEL TORRES Tienes 68 años. Anestesista y profesor, fundó y preside la sociedad médica la Sociedad Española Mulitdisciplinar del Dolor (SEMDOR), además de ser triatleta

El doctor Luis Miguel Torres le prometió a su mujer que a los 50 años se retiraría y comprarían un barco o darían la vuelta al mundo. "Me lo recuerda mucho y me dice que ya tengo casi 70 y sigue esperando", cuenta entre risas. Jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y profesor universitario, su objetivo es mantenerse en activo hasta que el cuerpo aguante: "Mi idea es seguir trabajando mientras sea útil y mis jefes vean que mi trabajo es adecuado". La legislación actual obliga a los médicos a jubilarse a los 67 pero se conceden ampliaciones anua-les de mutuo acuerdo. "Hay empleos más exigentes físicamente y entiendo que la gente se canse. Mi trabajo es estresante pero me encuentro bien y disfruto con lo que hago. Tiene que ser decisión personal seguir trabajando o no", dice. En plena forma y con ganas de lanzar nuevos proyectos, hace un año creó la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor. Abuelo de dos nietos que pasan el verano con él, se cuida, hace deporte y participa en carreras y triatlones.

"Hay quienes dan por hecho que tenemos problemas de memoria"

margarita alcaide Tiene 58 años. Tras 35 en el BBVA, en enero de 2020 lo dejó y con la llegada de la pandemia fundó una consultora para pymes, micropymes, autónomos y negocios tradicionales.

A Margarita Alcaide le enfada la condescendencia con la que a veces la tratan y pone de ejemplo las llamadas de los call centers: "Te hablan haciendo énfasis en si eres capaz de recordar cierta información o dudando de si sabrás descargar una aplicación. Dan por hecho que tenemos problemas de memoria o que somos analfabetos digitales". "Nos toca hacer una labor de concienciación social y romper tabús", añade esta emprendedora que tras desarrollar su carrera en una compañía del Ibex, donde fue responsable del área de Experiencia de Cliente, en enero de 2020 decidió dar un giro a su vida. "Me sentía demasiado mayor para tener un jefe que presumiera de que no estaba a su altura porque él era más joven y demasiado joven para quedarme apartada", relata. Su intención era coger unas vacaciones para replantearse qué hacer pero llegó la pandemia y aceleró el proceso. La crisis descolocó a pymes, micropymes, autónomos... y a ella le dio la idea de crear una consultora para ayudarles en su relación con los clientes en esta nueva era.

"Hay que promover la jubilación flexible"

adolfo ramírez Fundador del Vidasilver.com junto con IFEMA, es experto en Transformación Digital Empresarial

Si un silver se queda en paro, ¿le cuesta encontrar trabajo? Es uno de los grandes hándicaps. Cuando mandas un currículum es raro que te llamen si eres mayor de 50-53. Consideran que estás en la recta final de tu carrera. Es un error porque la actitud, las ganas, el talento... no tienen que ver con la edad. Tras la pandemia está habiendo además muchas prejubilaciones anticipadas y la mayor incidencia de ese proceso recae en esta generación.

¿Qué propone para impulsar esa contratación? Habría que fomentar las ayudas a las empresas que lo hagan. Como cuando contratan a jóvenes. O por lo menos no discriminar. Si bonificas la contratación de cierta edad discriminas al resto. El 40% de la población va a ser mayor de 50 años. Tenemos que ver cómo generamos esa ocupación del que quiera y pueda.

Los jóvenes también se quejan de que no se les contrata por inexperiencia. Las empresas que lo hacen bien combinan las generaciones. Hay que fomentar esa fusión, desde gobiernos, compañías… Incluso nosotros debemos entender que hay que ayudar y enseñar a esos jóvenes. Si lo que tienes es miedo a perder tu empleo estamos poniendo barreras en las organizaciones.

¿Ayudaría retrasar la jubilación? Si quieres seguir aportando valor no deberías tener dificultades para hacerlo, que es lo que ocurre hoy. Hay que promover mecanismos como la jubilación flexible, activa… Que puedas cobrar parte de la pensión y seguir trabajando, hacerlo por épocas... La edad de jubilación viene de 1918. Tenemos que adaptar la regulación a los tiempos actuales.