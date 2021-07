Comunitat Valenciana i Andalusia comencen aquest divendres a "assentar les bases" de la cimera Puig-Moreno de setembre

"Volem teixir complicitats amb totes les comunitats autònomes, des del diàleg i el consens, sobre la base de la nova realitat amb la qual ens trobem", ha apuntat el conseller després de recordar que "la pandèmia ha arrasat amb totes les previsions de les administracions, però la realitat és que la reforma del model de finançament és ara més urgent que mai perquè tots els ciutadans i ciutadanes, amb independència d'on visquen, tinguen les mateixes oportunitats en la recuperació post-pandèmia".

"Des de la base d'aquestes dos premisses el nostre objectiu és consensuar amb Andalusia i amb la resta de territoris una proposta de reforma en la qual totes les CCAA es vegen beneficiades en incorporar majors recursos que ens permeten fer front a les nostres obligacions i al sosteniment de l'Estat del Benestar", ha assenyalat Soler, que ha recordat que el conjunt de l'administració autonòmica té un dèficit de l'1% segons l'últim informe de FEDEA. "Açò reflecteix de forma evident la falta de recursos de la qual disposem".

En aquesta línia, i respecte a la trobada amb la Junta d'Andalusia, Vicent Soler ha considerat "imprescindible" un suport mutu "perquè aquesta reivindicació beneficie a tots, però especialment a les autonomies pitjor finançades com les nostres" i, per açò, s'ha mostrat convençut que "serem capaces de crear sinergies, grans acords i una mirada compartida sobre la necessitat d'abordar aquest problema, que en cap cas ha de ser una batalla partidista, sinó una reivindicació dels territoris en defensa dels servicis fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes".

"Volem que aquest debat es plantege com una gran qüestió d'Estat, les autonomies han de perdre la por al fet que s'òbriga el debat sobre la reforma del model perquè no volem perjudicar a ningú, sinó garantir que totes les persones tinguen les mateixes oportunitats", assenyala el conseller en un comunicat, en el qual apunta que "redefinir el concepte de població ajustada ha de ser una de les principals qüestions a consensuar entre les CCAA atés que més del 80% dels recursos del sistema estan destinats a les persones, com succeeix amb l'educació, la sanitat o els servicis socials".

"La realitat actual -prosseguix- ens ha de fer afrontar aquest tema des d'una perspectiva diferent i, per damunt de tot, compartida. Aquest ja no ha de seguir sent una reivindicació única de les autonomies infrafinançades, sinó de totes les CCAA i del conjunt de les forces polítiques al Congrés dels Diputats". "Són les seues senyories, les que amb els seus vots, decidiran si estan disposats o no a aprovar una reforma que acabe amb la discriminació que patim i, per a açò, amb un govern en minoria, es requereix del suport de totes les forces polítiques".

Segons Soler, durant 2021 l'Estat ha increment els recursos destinats al finançament de les comunitats autònomes "fins a aconseguir xifres mai vistes", a través del fons no reemborsable de 16.000 milions per a contribuir a la lluita contra la pandèmia i facilitar l'eixida de la crisi, augmentant la igualtat d'oportunitats.

INGRESSOS ESTRUCTURALS

"Però és insuficient perquè es tracta d'una acció puntual i necessitem que eixe increment de fons es produïsca de forma sostinguda en el temps com a ingressos estructurals del model de finançament", ha reclamat Soler.

Així mateix, declara que, precisament, el comité d'experts del Govern va xifrar en el seu document de conclusions de juliol de 2017 en 16.000 milions la quantia en la qual l'Estat havia d'augmentar els recursos del sistema "per a garantir un correcte finançament al conjunt de les autonomies i, per tant, la nostra suficiència financera, al mateix temps que va alertar de la necessitat d'equilibrar el repartiment entre territoris i garantir la necessària equitat entre ciutadans".

De forma prèvia a la trobada, el conseller Soler ha mantingut aquest dijous una trobada de treball amb el coordinador de la Comissió d'Experts de les Corts per a la reforma del model de finançament, Francisco Pérez, així com amb els Alts Comissionats del Consell per al Finançament, Rafael Beneyto i José Antonio Pérez, amb l'objectiu de "abordar els principals aspectes de la proposta valenciana de reforma del model de finançament" i conéixer l'avanç de l'estudi que està acabant la Comissió d'Experts.

"Hem d'avançar en l'elaboració d'un criteri valencià en la negociació que haurem de fer, inexorablement, en els pròxims mesos", ha assenyalat.