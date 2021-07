Tom confiesa una segunda y reciente infidelidad a Sandra en 'Supervivientes': "Tengo que pensar más con el corazón"

Este miércoles, Telecinco emitió Supervivientes: tierra de nadie, la gala presentada por Carlos Sobera. En ella, tanto Tom Brusse como Lola Mencía se enfrentaron al Puente de las emociones.

Los dos exparticipantes de La isla de las tentaciones coincidieron al mostrar su arrepentimiento por su desapego familiar y por sus infidelidades del pasado, y por su intención de redimirse cuando regresen del reality.

El francés comenzó hablando de las traiciones que había cometido en sus relaciones amorosas y, entre lágrimas, recordó la más visible de todas: cuando le fue infiel a Melyssa Pinto en el programa grabado en República Dominicana.

"Hablar de este tema es muy complicado para mí, porque Melyssa siempre dio todo por mí y yo la traicioné delante de millones de personas", recordó. El empresario aseguró que no sabía lo que le pasó por la cabeza cuando decidió actuar así, y reflexionó sobre que quizá no debería haber hecho las cosas así.

Según contó, antes no había traicionado a nadie y era una persona leal. Sin embargo, al salir del programa reincidió. En primer lugar, al acostarse de nuevo con Pinto cuando ya estaba con Sandra Pica; y, en segundo lugar, recientemente y en Madrid.

De esta manera, el francés confirmó lo que se llevaba comentando en los platós de Mediaset varias semanas por personas como Marta López o la propia Sandra Pica, quien verbalizó en varias ocasiones su hartazgo ante lo mucho que suele ser juzgada por los telespectadores. Brusse se lo confesó a Pica unos días después y, según dijo, fue muy duro mentalmente para él.

"Estoy soltero por mis imbecilidades. Traicioné a Sandra cuando ella también me daba todo... cuando alguien me da todo, en vez de darle amor, yo voy a mi bola y traiciono, no me lo puedo quitar de la cabeza. Necesito cambiar eso, me he dado cuenta de que tengo que ser bueno con la gente", prometió un Brusse que necesitó sentarse sobre los peldaños para asumir la situación, abatido.

Por último, el francés hizo propósito de enmienda, y prometió ser desde ya más respetuoso y generoso, no ser infiel y ser una buena persona. "Me he dado cuenta aquí de que me falta corazón, tengo que pensar más con él en lugar de ser tan egoísta... no soy feliz por dentro y oculto muchas cosas", concluyó.