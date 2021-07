En el último Conexión Honduras, emitido este lunes en el prime time de Telecinco, se comentó la actualidad Supervivientes con colaboradoras como Vicky Larraz. Por su parte, Maestro Joao acudió como defensor de Tom Brusse; y tanto Sandra Pica como Julen, quien está participando en Solos/as, se sumaron para aclarar la situación actual.

Sin embargo, a Joao no le pareció bien la participación de la catalana, y afeó que esta se recorriera todos los platós pese a haber repetido hasta la saciedad que ella, al contrario que el francés, no quería televisión. "Necesitaría tres programas especiales para decir todo lo que tengo que reprocharle a Sandra. Ha hecho las cosas rematadamente mal y le ha dificultado el concurso a Tom. Un día me dijo que sentí que le habían arrancado un brazo cuando Tom se marchó y al día siguiente estaba haciendo aerobic con julen", comenzó el defensor.

Por su parte, Pica reiteró que seguía queriendo que Tom se convierta en ganador de Supervivientes 2021, y que se había hartado a decir cosas buenas de él. Después, Joao recalcó que no se trataba solo de ella, sino que su madre también se había paseado por todo Mediaset cuando supuestamente renegaba de la televisión. Además, para Joao era una incongruencia esto partiendo del dinero del que tanto presume la familia de Pica.

Ante las alusiones, la extentadora dijo que, si acudía a los programas, era porque la invitaban; y que su madre tenía derecho a asistir también para defenderla de los ataques que recibía. "Deberías empezar por pedir perdón. Si él te ha engañado tú ya le has hecho daño, ya se lo has devuelto... pero sigues viniendo a los sitios a pisarle el cuello, y yo vengo para quitarte el pie", insistió Joao con contundencia.

Por su parte, Pica reprobó su labor como defensor, argumentando que no hacía más que "echarle mierda encima a otras personas"; y añadió que llamaría a Joao sinvergüenza "una y 80 veces más". Lejos de retroceder, el aludido le dijo que la sinvergüenza era ella por haberse reído "de toda una producción" colando información del exterior en Supervivientes, bromeando con que Pica era como "correo exprés", toda una "gacetilla".