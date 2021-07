CSIF demana reforços per a l'oficina d'ocupació estatal a Xàtiva per la pèrdua de la meitat de plantilla

El sindicat CSIF exigeix al Ministeri de Treball que reforce amb urgència l'oficina del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) en la localitat valenciana de Xàtiva ja que compta en l'actualitat amb la meitat de la plantilla de la qual disposaven fa un mes, la qual cosa es tradueix en una demora de fins el 40 dies en la cita prèvia per a la tramitació de prestacions.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala en un comunicat que l'1 de juliol l'oficina de Xátiva, que cobriex la comarca de la Costera i atén a la població de 54 municipis, es va quedar sense dos professionals interins contractats com a reforços covid i sense tres interins de programa.

Açò, en la pràctica, ha significat que haja passat de comptar amb una plantilla conjunta de deu empleats públics a reduir-se a únicament cinc. El sindicat avisa que eixa pèrdua de la meitat de la dotació està provocant una sobrecàrrega de treball i una saturació del servici.

En l'actualitat, els professionals d'aquestes dependències atenen a una mitjana de 70 usuaris al dia i la cita prèvia, a causa de la falta de plantilla, ja s'està donant per a finals del pròxim mes d'agost.

La central sindical alerta del "perjuí" per als usuaris, doncs les oficines estatals tramiten les prestacions d'ocupació i fins que la persona afectada no acudeix fins al local del SEPE assignat no s'inicia el seu expedient, amb el que com més vesprada a tramitar-se més retard patirà per a percebre la remuneració que li corresponga.

FALTA DE SUBSTITUCIONS

CSIF, a més, adverteix que la situació s'agreujarà encara més a causa de la falta de substitució dels torns de vacances, de manera que l'oficina pot quedar-se amb dos o tres professionals quan gaudisquen alguns d'ells del descans que els correspon.

El sindicat reclama amb urgència al Ministeri de Treball que cobrisca les cinc places que ha perdut el local del SEPE a Xàtiva i que assigne també personal per a cobrir els torns de vacances, de manera que puga reduir-se la cita prèvia i oferir-se l'atenció amb la qualitat adequada a l'usuari.