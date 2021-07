AxSí reclama al Ayuntamiento de Vélez-Málaga el cheque libro y que "deje de mentir" a las familias

Ha lamentado que únicamente escucha "que hay dinero para el teatro de Torre del Mar, que son diez millones de euros, pero para ayudas de 30, 40 y 50 euros para estos padres, para eso no hay dinero". El líder de Andalucía por Sí ha criticado que el equipo de gobierno de PSOE y GIPMTM "echan la culpa a los funcionarios y al COVID del retraso".

Sin embargo, ha recordado que "prometieron que se iba a pagar en el 2020, pero no pensaron que la gente no es tonta, y no se les puede tomar por tontos". Los vecinos son personas, y tienen que tener todo nuestro respeto, y eso se gana en primer lugar no engañándolos", ha apostillado.

Por último, ha exigido a la concejala Lola Gámez "que cumpla su palabra ya y pague", criticando las "falsas promesas electorales del PSOE en las campañas". "Cuando falten dos semanas para las elecciones os enseñará su programa electoral y os volverá a prometer el cheque-libro para que lo sigáis votando, una vez consiga los votos de nuevo, otros cuatro años de olvido del partido antiniños que es el PSOE de Vélez-Málaga", ha concluido.