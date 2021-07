Risto Mejide señala a Pedro Sánchez y Aina Vidal por no llamar dictadura a la situación política de Cuba

Este martes, Cuatro emitió Todo es verdad, el formato de investigación presentado por Risto Mejide y Marta Flich para el prime time. El programa centró una parte de su contenido en Dina Stars, la youtuber que fue detenida mientras era entrevistada por Flich en Todo es mentira.

"Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos", dijo Stars justo antes de marcharse. Hasta ese momento, compartía con la presentadora y con Yotuel Romero sus experiencias desde Cuba, que se enmarca en un clima de tensión y protestas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Al inicio del programa, el publicista expresó su opinión sobre el asunto, asegurando que se habían llevado a la creadora de contenidos por "decir la verdad". Después, se centró en aquellos a quienes considera "negacionistas" por no llamar "dictadura" a la situación política de Cuba. Hizo especial énfasis en Pedro Sánchez, quien en una entrevista horas antes en el telediario de Telecinco omitió la palabra "dictadura", aunque dijo que la de Cuba no era una situación democrática.

"Todavía hay negacionistas sobre Cuba, hay quien no ve o no quiere ver lo que está pasando, gente que hace auténticas cabriolas mentales y, lo que es peor, sintácticas, para no definir a las cosas por su nombre. Gente que evita la palabra dictadura", comentó, muy molesto.

Sin embargo, Pedro Sánchez no fue el único acusado. El presentador se dirigió también a la diputada de Unidas Podemos, Aina Vidal; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares e Isabel Rodríguez, la nueva portavoz del Ejecutivo.

Mejide hizo alusiones continuas a lo que había ocurrido este mismo martes con Dina en su programa, y se preguntó en voz alta qué más hacía falta para que "todos esos negacionistas" definieran a Cuba como una dictadura, "además del detalle de que lleven 60 años sin elecciones democráticas", apuntó con sarcasmo.

En esa línea, recordó también las imágenes de violencia que se estaban viendo a lo largo de estos días: "Un estado que se dedica a perseguir a la gente que cuenta las cosas tiene un nombre, es dictadura, y nosotros no vamos a mirar hacia otro lado", concluyó, con contudencia.