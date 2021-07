Russafa, Montolivet, Quatre Carreres… Metrovalencia bateja les parades de la L10 amb els noms dels seus barris

Les tres estacions subterrànies i les cinc parades en superfície que conformen el recorregut de la futura línia 10 de Metrovalencia des del centre de la ciutat fins a Natzaret ja tenen noms i fins i tot il·lustracions realitzades per dibuixants valencians que dotaran de personalitat a cadascuna d'elles. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha presentat aquest dimarts les denominacions oficials, que no disten massa dels noms previstos inicialment, encara que sí que hi ha alguns canvis.

La més pròxima al centre es dirà Alacant (el mateix nom del carrer en la qual se situa, prop de la plaça de bous i de la Gran Via Germanies), la següent Russafa (en l'avinguda Regne de València) i la situada just abans d'eixir cap a la superfície s’anomenarà Amado Granell/Montolivet. L'afegit d'aquest últim barri al nom d'aquesta estació al costat del nom de l'avinguda és una de les modificacions introduïdes en la nomenclatura.

España i Manguzzato, al costat dels il·lustradors, aquest dimarts, en la presentació. FGV

Quant a les parades en superfície, la primera des del centre serà Quatre Carreres (fins ara denominada Germans Maristes, si bé no es troba en aquesta avinguda) i a la següent, la de Ciutat de les Ciències, se li ha afegit el cognom Justícia per a identificar la ubicació dels jutjats en aquest mateix punt. Les tres últimes, Oceanogràfic, Les Moreres i Natzaret no han patit alteracions respecte a les denominacions proposades inicialment.

El conseller de Polítiques Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i la directora gerent d'FGV, Anaïs Menguzzato, han presentat tant els noms de les parades com les imatges gràfiques realitzades per il·lustradors valencians que pretenen "humanitzar i donar personalitat al transport públic" amb el segell de cada barri, segons Menguzzato. El procés "s'ha realitzat en funció de criteris geogràfics funcionals i altres de caràcter històric i popular, però sempre amb la finalitat d'ajudar a situar-se a les persones usuàries", ha afegit.

Il·lustració de l'estació de Russafa, obra de 'Malota'. FGV

España, per part seua, ha destacat la vinculació de la infraestructura de la L10 amb la cultura i el disseny. "Uns il·lustradors han elaborat per a cadascuna de les parades de la L10 una il·lustració que reflecteix culturalment com és eixe barri. Volem donar a conéixer la història de cadascun deixos barris pels quals discorre la línia", ha explicat.

Il·lustració de l'estació d'Amado Granell/Montolivet, obra de Pau Valls. FGV

Cada nom està acompanyat per una il·lustració realitzada per a l'ocasió per un il·lustrador, seleccionat després d'un procés obert dut a terme per Ferrocarrils en col·laboració amb l'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV).

Diego Blanco ha realitzat la imatge d'Alacant; Mar Hernández Malota la de Russafa; Pau Valls la d'Amado Granell-Montolivet; Irene Pérez la de Quatre Carreres; Víctor Visa la corresponent a Ciutat Arts i Ciències-Justícia; Ángela Fernández del Campo la d’Oceanogràfic; Simone Virgini la pertanyent a Moreres; i Elga Fernández Lamas la de Natzaret.

Il·lustració de la parada de Natzaret, d'Elga Fernández. FGV

Terminis i ampliacions

Segons ha confirmat el conseller, les obres de la L10 estaran finalitzades a la fi d'any i durant el primer semestre de 2022 es posarà en funcionament. Respecte a les futures ampliacions, s'han llançat ja administrativament tots els projectes, tant la prolongació des de Natzaret fins a la façana marítima com la L11 com també la L12 per a connectar amb La Fe. "Tot això està en marxa, la nostra voluntat és que vagen en paral·lel", ha dit respecte a l'ampliació de la L10 i la L11.

Il·lustració de l'estació d'Alacant de la L10, obra de Diego Blanco. FGV

"Estem en un procés ambiciós d'ampliació de la xarxa de Metrovalencia, tant a València com per a la seua influència en l'àrea metropolitana, i eixa és una de les coses que impulsem a l'espera també que ens ajude l'impuls financer dels fons de recuperació de la Unió Europea", ha afegit.

Canons per als vianants

La Generalitat està treballant en els dos canons per als vianants que connectaran l'estació de la L10 d'Alacant, la més pròxima al centre de València, amb les estacions de Bailén (L7) i Xàtiva (L3, L5 i L9). La que es preveu que puga arribar a la inauguració de la L10 és la primera, que discorrerà per un recorregut per als vianants ja existent pel túnel de Germanies.

Estat actual de les obres en l'estació d'Amado Granell/Montolivet de la L10. 20MINUTOS

En canvi, el canó per als vianants cap a Xàtiva passarà pel ple del Consell donat l'elevat de la inversió (uns 20 milions d'euros) i la dimensió de l'obra, que ha de sortejar sota el subsòl edificis i la pròpia plaça de bous, a més del propi túnel del metro existent al carrer Xàtiva. "Volem començar-lo prompte, administrativament ho estem acabant, de fet farem alguna visita abans que acabe aquest mes", ha detallat Arcadi España.