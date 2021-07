La respuesta de la nueva portavoz del Gobierno a la pregunta de si Cuba es una dictadura: "España es una democracia"

¿Es Cuba una dictadura? El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no tiene una respuesta clara. A preguntas de la prensa, la recién nombrada portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, dijo: "Creo que no hay duda de que España es una democracia plena que defiende la democracia, los derechos y las libertades. No puedo ser más rotunda, esa es la posición de su Gobierno". Pese a la insistencia de los periodistas, fue imposible obtener un "sí" o un "no" como respuesta.

El asunto de la crisis en Cuba fue uno de los más comentados en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en el que se estrenó Rodríguez en funciones de portavoz. "Sobre Cuba no tengo nada más que añadir", dijo la segunda vez en la que se le preguntó por este asunto, y se limitó agregar que el Gobierno está "muy pendiente" de la situación para responder "institucionalmente como país", sin más concreción.

Tampoco quiso entrar a valorar las declaraciones de distintos dirigentes de Unidas Podemos, su socio de Gobierno, para quien Cuba "no" es una dictadura. "No voy a interpretar el ideario de otro partido político. Mi voz aquí es para trasladar acuerdos de Gobierno. Ellos tendrán que aclarar si esa es su opinión", se limitó a expresar.

Esta semana, miles de cubanos han tomado las calles para manifestarse contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, unas protestas que son las más intensas desde 1994 y en el marco de las cuales se ha producido el arresto de opositores, activistas y periodistas. A primera hora del martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores reclamó a las autoridades del país que "respeten" el derecho a manifestarse "libre y pacíficamente",