Irene Rosales ha dejado temporalmente su trabajo en televisión. La mujer de Kiko Rivera anunció la semana pasada que dejaba su trabajo en el programa Viva la vida porque, según ha explicado ella misma, la presión mediática tras los últimos enfrentamientos familiares de su marido le han pasado factura. La colaboradora no aclaró si se trata de una retirada temporal o si, por el contrario, no volverá a trabajar en televisión más.

Muchos apuntan a que la decisión de Rosales se podría haber visto afectada por la última confrontación de su marido con su prima, Anabel Pantoja, con la que ella siempre ha mantenido una muy buena relación. Este martes, Isa Pantoja ha hablado sobre este tema en El programa del verano y ha desmentido que la decisión de su cuñada haya sido como consecuencia del distanciamiento de la sobrinísima: "Yo pienso que ella más o menos lo tenía pensado".

La colaboradora ha explicado que, tras analizar la marcha de Rosales de Telecinco, su teoría es que cuando su hermano llamó hace unas semanas a Viva la vida para dar todo su apoyo a la madre de sus hijos y animarle a continuar firme en el programa, ella ya se estaría planteando abandonar el mundo de los platós. Asimismo, Isa P. ha defendido que las críticas que Kiko e Irene han estado recibiendo durante estos últimos meses los ha unido más que nunca.

No obstante, la tertuliana ha recalcado que, si su cuñada ha elegido dejar su trabajo, "debe estar bastante mal": "Se lo tiene que haber pensado bastante bien. Incluso cuando tú estás mal en tu casa, venir aquí a Madrid, ver a otras personas, hablar con otra gente también es positivo". De esta manera, la colaboradora habría despejado posibles rumores de crisis entre el matrimonio.

Alessandro Lecquio ha rebatido los argumentos de su compañera y ha opinado que Kiko e Irene se mueven por la necesidad de facturar, y ahora que el hijo de Isabel Pantoja podría recuperar Cantora, ya no sería necesario que la sevillana trabajase. Isa Pantoja ha defendido que Rosales ya trabajaba en Viva la vida antes de que estallase el conflicto familiar y que no le importa trabajar para aportar a la economía doméstica.

Pepe del Real ha preguntado a su compañera si la marcha de la colaboradora del programa de Emma García es temporal o si espera aceptar alguna otra oferta de la productora. Isa Pantoja ha apuntado que tal vez este retiro sea temporal y que puede que en septiembre vuelva a su programa, pero que no cree que vaya a sumergirse en nuevos proyectos laborales. "Me da mucha pena que haya dejado esto por todo lo que estará ella llevando, que eso lo sabrá ella, pero es que hasta cartas de personas amenazándote... O sea, quiero decir que las cosas llegan hasta un punto que no es normal".