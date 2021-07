Estas son las luces de emergencia que cumplen con los requisitos de la DGT para viajar con seguridad este verano

Desde el pasado 1 de julio, los triángulos de emergencia ya no son el único accesorio con el que señalizar un accidente o avería en la carretera. Las luces La señal V-16, también conocida como luz Help Flash gracias al nombre de uno de los mayores fabricantes de estas señales, ha llegado para quedarse, pues, tal y como apuntan desde la DGT, deberán ir sustituyendo paulatinamente a los primeros hasta acabar con su uso. ¿El por qué? Muy sencillo: reducen el riesgo de atropello en carretera ante una emergencia ya que no exige salir del coche para señalizar el lugar del accidente.

Sin embargo, no todos los modelos disponibles en el mercado están homologados, ya que hay una serie de requisitos que desde el organismo de Tráfico obligan a cumplir. Una batería que dure, al menos, 30 minutos; que sean resistentes al agua; un sistema de sujeción al techo del coche sea electromagnético; y que incluyan sistemas de geolocalización son las cuatro características que nunca deben faltar y, desde 20deCompras hemos encontrado el modelo que las reúne todas. Y sí: son de Help Flash, están a la venta en Amazon... ¡y cuestan menos de 23 euros!

La nueva normativa indica que deben llevar geolocalización. Amazon

Así debe ser la luz... y estas son las características de este modelo

Al menos 30 minutos de batería . Para que sea un modelo homologado debe tener, al menos, 30 minutos de batería. Las de Help Flash ofrecen 2,5 horas en modo emergencia gracias a la pina alcalina que incorpora.

. Para que sea un modelo homologado debe tener, al menos, 30 minutos de batería. Las de Help Flash ofrecen 2,5 horas en modo emergencia gracias a la pina alcalina que incorpora. Resistencia al agua. Ya que estas luces deben situarse en el exterior del vehículo, puede ser que se requieren, aunque haga mal tiempo y, por ello, deben ser resistentes al agua. Este modelo está diseñado con la tecnología IP54 que resiste a la lluvia, viento, nieve o niebla.

Ya que estas luces deben situarse en el exterior del vehículo, puede ser que se requieren, aunque haga mal tiempo y, por ello, deben ser resistentes al agua. Este modelo está diseñado con la tecnología IP54 que resiste a la lluvia, viento, nieve o niebla. Sujeción electromagnética . Para evitar caídas o pérdidas, este sistema de emergencia debe tener una sujeción electromagnética. Con el modelo de Help Flash, basta con adherirlo al techo del vehículo para que empiece a emitir una señal destellante.

. Para evitar caídas o pérdidas, este sistema de emergencia debe tener una sujeción electromagnética. Con el modelo de Help Flash, basta con adherirlo al techo del vehículo para que empiece a emitir una señal destellante. Geolocalización. Este sistema se conecta a una nube 3.0 de la DGT para avisar a la asistencia y al resto de vehículos que hay uno en esa situación de emergencia.

Además, el modelo de Help Flash ofrece visibilidad hasta 1 kilómetro de distancia y 360 grados para advertir al resto de conductores de que el coche está parado y que, por tanto, deben extremar las precauciones. También puede ser utilizada durante cinco horas como luz blanca de linterna, en caso de necesitar una luz auxiliar.

