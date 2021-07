Roma Gallardo, colaborador de Iker Jiménez, defiende y abronca a Naim: "No consiento que le llamen violador"

El YouTuber Roma Gallardo, conocido por sus redes sociales (solo en la plataforma de vídeos acumula 1,53 millones de suscriptores) y por ser colaborador de Iker Jiménez en el programa Horizonte, ha dado su nunca indiferente opinión sobre el caso de Naim Darrechi.

Cabe recordar que Darrechi, un joven estrella de TikTok, apareció en una entrevista afirmando que eyaculaba dentro de sus parejas mintiéndoles al afirmar que se había operado para ser estéril.

"Dado que tengo cierto impacto en redes, no puedo consentir que llamen violador a un chaval de 19 años que no ha violado a nadie", comenzaba diciendo Roma Gallardo en un vídeo subido a YouTube.

"Dentro de la irresponsabilidad absoluta que ha hecho", matizaba, para a continuación aconsejar al tiktoker para que no escuche las críticas.

"Naim, quiero decirte que eres muy joven y que quizá no sepas lo siguiente: la opinión y la valoración y las palabras sean cuales sean de todas las personas a las que tú no amas y que no te aman a ti, de tu círculo, no deben importante ni afectarte en ningún aspecto", le decía Gallardo al joven, al que avanzaba: "Te van a llover las críticas".

Sin embargo, sí reprendía al joven. "Quiero que primera crítica que escuches, sensata, sea la mía. Si tienes un descuido, te jodes", decía recogiendo las palabras del tiktoker, "pero si tienes un acto de manipulación o de engaño, también se tienen que joder, ¿no?", se preguntaba de forma sarcástica Roma Gallardo, en referencia a las mujeres con las que se ha acostado Naim Darrechi.

Roma Gallardo criticaba también que Naim opine que las mujeres no deben decidir sobre el aborto. "La libertad de una mujer y su cuerpo pasan por encima de la gestación", decía Roma Gallardo, defendiendo la libertad de abortar, pues en su opinión "la mujer es la única que debe decidir", insistía.

Por contra, Roma Gallardo también se quejaba de que no haya una ley que permita a los hombres desentenderse de los hijos que no quieran tener, cuando sea la mujer la que decida que nazcan, en contra de la opinión del varón.

Gallardo volvía al tema en cuestió asegurando que lo dicho y hecho por Darrechi era "lógicamente un acto de inconsciencia aberrante", pero que "de ahí a que la gente linche a este chaval de 19 años...".

"Un linchamiento mediático puede machacar la cabeza de un chaval de 19 años", afirmaba el colaborador televisivo.

"Engañar a una chica a esos niveles es aberrante, pero tiene fácil solución, porque cómo no ha habido ningún caso de embarazo, por suerte, la solución es que el chaval tome consciencia", opinaba Roma Gallardo.