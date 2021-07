Lara Sajén, muy decepcionada con Olga Moreno: "Si siguiera en 'Supervivientes', habríamos acabado fatal"

Este lunes, Telecinco emitió Supervivientes: Conexión Honduras, un formato presentado por Jordi González. El formato contó con una Lara Sajén recién llegada de Honduras. Entre otras cuestiones, una de las más esperadas era conocer la reacción de la argentina ante las declaraciones que hizo Olga Moreno, uno de sus grandes apoyos en el reality, sobre ella.

Ya generó bastante polémica cuando la artista se enteró de que había sido Moreno quien dijo que la prefería como amiga antes que como enemiga, pero la exconcursante de Maestros de la costura no conocía el contexto ni las palabras que precedían a esa frase.

Este lunes, el programa presentado por Jordi González quiso arrojar luz sobre el asunto, y le mostró a Sajén la secuencia completa, que mostraba a Olga Moreno criticando a la argentina en compañía de Gianmarco Onestini. Según explicó, para Sajén fue especialmente decepcionante que, lejos de dar la cara por ella, Moreno se limitaba a echarle más leña al fuego de las críticas del italiano.

"Me lo voy a tomar con calma, estoy en shock, ella perjuraba que el contexto había sido completamente distinto", comenzó. Después, explicó por qué tuvo una reacción tan neutral en el concurso al conocer la polémica frase y a su autora.

Lara dándose cuenta de lo mentirosa y mala amiga que es Olga #ConexionHonduras14 pic.twitter.com/x63DY9VAQ6 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 12, 2021

"No reaccioné dentro porque ella era un apoyo muy grande para mí y tenia mucho miedo de perderlo, como cuando te ponen los cuernos y perdonas porque lo necesitas. Estoy muy decepcionada, yo no he dicho nada malo de ella", añadió.

"Si aguanto más en el programa, acabo fatal con ella", se atrevió a adivinar Sajén, visiblemente impactada. Por su parte, el presentador del formato comentó que las palabras de Olga delataban que se juntaba con Sajén por mera conveniencia, algo que descartó Marta López rápidamente: "Yo creo que ella te quiso mucho", le transmitió a Sajén.