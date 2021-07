La incidencia de la pandemia se dispara a 368 casos y Simón ya no ve "descartable" que desemboque en más muertos

La incidencia de la pandemia en España sigue en aumento y las alertas están ya todas encendidas después de que este lunes marcase ya los 368 casos, frente a los 316 del pasado viernes. De hecho, la previsión es que "siga ascendiendo" y en un par de días "supere los 400 casos", según explicó Fernando Simón en rueda de prensa. Eso sí, recordó que esa subida está apoyada, sobre todo, en los grupos de edad que todavía no están vacunados. Además, ya no ve "descartable" que esa crecida desemboque en más muertos.

"Esperemos que este enorme impacto en la transmisión entre los grupos no vacunados no tenga también impacto en la letalidad, pero no sería descartable", sostuvo el director del CAES, que ve lógicas las medidas adoptadas por algunas comunidades autónomas y reconoce que pueden perder la vida "personas de 20, 25 o 30 años" por la Covid, porque "tenemos gente en UCI" y ya se han visto casos en anteriores olas.

Y es que a nivel de vacunación España supera el 59% de población con al menos una dosis tras inocular 1,1 millones este fin de semana. El país, con esos datos, roza los 28 millones de vacunados con al menos una dosis y los 22 millones con pauta completa. De todos modos, España volvió a riesgo extremo con más de 250 casos de incidencia la pasada semana, y ahora se sitúa más de 100 puntos por encima.

Los datos más preocupantes se dan en Cataluña y por ello la Generalitat ha acordado que todas las actividades, como restauración y cultura, acaben en Cataluña como máximo a las 00.30 horas de la madrugada y limitar los encuentros a un máximo de diez personas, así como recomendar a los municipios que por la noche cierren playas y parques. Asimismo, vuelve a limitar las reuniones sociales a un máximo de diez personas.